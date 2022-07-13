13 Temmuz 2022, Çarşamba
4C, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını yükseltecek formül! Bu hususlara dikkat ederek maaşınızı artırabilirsiniz! Şartlar açıklandı
4C, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını yükseltecek formül! Emeklilik bekleyen vatandaşlar, yüksek maaş almanın yollarını arıyor. Emekli maaşı bazı kriterere göre yapılırken, bu hususlara dikkat edilmesi durumunda emekli maaşını yükseltmek mümkün oluyor. "Emekli maaşı nasıl yükseltilir?" gibi merak edilen soruların yanıtını yazımızda ele aldık. Peki, yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Emekli maaşı yükseltmek için hangi formüller uygulanır? İşte dikkat edilmesi gerekenler...
Giriş Tarihi: 13.07.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022 15:45
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