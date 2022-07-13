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4C, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını yükseltecek formül! Bu hususlara dikkat ederek maaşınızı artırabilirsiniz! Şartlar açıklandı

4C, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını yükseltecek formül! Emeklilik bekleyen vatandaşlar, yüksek maaş almanın yollarını arıyor. Emekli maaşı bazı kriterere göre yapılırken, bu hususlara dikkat edilmesi durumunda emekli maaşını yükseltmek mümkün oluyor. "Emekli maaşı nasıl yükseltilir?" gibi merak edilen soruların yanıtını yazımızda ele aldık. Peki, yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Emekli maaşı yükseltmek için hangi formüller uygulanır? İşte dikkat edilmesi gerekenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022 15:45
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4C, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını yükseltecek formül! Bu hususlara dikkat ederek maaşınızı artırabilirsiniz! Şartlar açıklandı

Emekli maaşı nasıl yükseltilir? Eski adıyla 4A, 4B ve 4C yani SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekli maaşlarının miktarı bazı değişkenlere göre belirlenirken, emekli maaşının yüksek hesaplanabilmesi için ise bazı hususlar bulunuyor. Emekli maaşları kişinin çalıştığı süreye ve ödediği prim miktarı gibi kriterlere göre hesaplanıyor. Emeklilik bekleyen vatandaşlar yüksek emekli maaşı almanın yollarını araştırıyor. Peki, yüksek emekli maaşı nasıl alınır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4C, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını yükseltecek formül! Bu hususlara dikkat ederek maaşınızı artırabilirsiniz! Şartlar açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) çalışırken bildirilen prime esas kazanç, emekli maaşını belirleyen en önemli kriter. Yani brüt maaşın yüksek olması emekli olununca maaşın yükselmesinde etkili oluyor. İlk işe girilen tarihteki kazançtan son kazanca kadar tüm maaşlar emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor.

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4C, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını yükseltecek formül! Bu hususlara dikkat ederek maaşınızı artırabilirsiniz! Şartlar açıklandı

Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranları farklı dönemler için farklı oranlarda uygulanıyor. Emeklilik için yapılan hesaplamalarda 2000 yılı öncesi, 2000-2008 10. ayı arası ve 2008 yılının 10. ayından sonrası olmak üzere 3 ayrı dönem uygulanıyor.

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4C, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını yükseltecek formül! Bu hususlara dikkat ederek maaşınızı artırabilirsiniz! Şartlar açıklandı

ORANLAR FARKLI

İki ayrı yerden sigortalı olmak da maaşı artırıcı rol oynuyor. Ayrıca bordroda gerçek maaşın gösterilmesi, asgari ücret gösterilmemesi de emekli maaşını olumlu etkiliyor.

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4C, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını yükseltecek formül! Bu hususlara dikkat ederek maaşınızı artırabilirsiniz! Şartlar açıklandı

BUNLAR ÜCRETİ ARTIRIR

Emeklilikte yüksek aylık için bunları göz önünde bulundurun:

● Gerçek maaşınızın SGK'ya bildirilmesini sağlayın.

● İmkan varsa iki ayrı yerde çalışıp sigorta primi ödenmesi de emekli maaşını artırır.