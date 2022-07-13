4C, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını yükseltecek formül! Bu hususlara dikkat ederek maaşınızı artırabilirsiniz! Şartlar açıklandı

Emekli maaşı nasıl yükseltilir? Eski adıyla 4A, 4B ve 4C yani SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekli maaşlarının miktarı bazı değişkenlere göre belirlenirken, emekli maaşının yüksek hesaplanabilmesi için ise bazı hususlar bulunuyor. Emekli maaşları kişinin çalıştığı süreye ve ödediği prim miktarı gibi kriterlere göre hesaplanıyor. Emeklilik bekleyen vatandaşlar yüksek emekli maaşı almanın yollarını araştırıyor. Peki, yüksek emekli maaşı nasıl alınır? İşte cevaplar...