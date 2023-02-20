ALTIN yeni haftaya ALIM FIRSATIYLA başladı! İslam Memiş'ten Yeni Rekor açıklaması! 20 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son durum ne sorusunun cevabı sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Hem yatırımcı hem de vatandaş güvenli liman olarak görülen altını anlık takip ediyor. Hem altın almak isteyen hem de elinde olan altını satmak için fırsat kovalayanlar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıklamalarda bulundu. Peki 20 Şubat gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?