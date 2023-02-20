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Haberler Galeri ALTIN yeni haftaya ALIM FIRSATIYLA başladı! İslam Memiş'ten Yeni Rekor açıklaması! 20 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN yeni haftaya ALIM FIRSATIYLA başladı! İslam Memiş'ten Yeni Rekor açıklaması! 20 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son durum ne sorusunun cevabı sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Hem yatırımcı hem de vatandaş güvenli liman olarak görülen altını anlık takip ediyor. Hem altın almak isteyen hem de elinde olan altını satmak için fırsat kovalayanlar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıklamalarda bulundu. Peki 20 Şubat gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2023 18:43 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 18:43
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ALTIN yeni haftaya ALIM FIRSATIYLA başladı! İslam Memiş’ten Yeni Rekor açıklaması! 20 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?

Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yerini aldı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.120 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları son durum ne? İşte canlı altın takibi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ALTIN yeni haftaya ALIM FIRSATIYLA başladı! İslam Memiş’ten Yeni Rekor açıklaması! 20 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,29 artışla 1.117 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,27 üzerinde 1.120 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.840 lira, Cumhuriyet altını da 7.450 liradan satılıyor.

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ALTIN yeni haftaya ALIM FIRSATIYLA başladı! İslam Memiş’ten Yeni Rekor açıklaması! 20 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?

Altının ons fiyatı geçen haftayı 1.842 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 1.846 dolardan işlem görüyor.

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ALTIN yeni haftaya ALIM FIRSATIYLA başladı! İslam Memiş’ten Yeni Rekor açıklaması! 20 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha uzun süre şahin kalabileceğine yönelik endişelerin arttığını belirtti.

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ALTIN yeni haftaya ALIM FIRSATIYLA başladı! İslam Memiş’ten Yeni Rekor açıklaması! 20 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayındaki toplantıda da yüzde 55 ihtimalle politika faizini 25 baz puan daha artıracağı öngörülüyor.