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Piyasalarda kasırga öncesi sessizlik! Altın ve borsada dip seviyesi görüldü mü? Uzmanı kritik seviyeleri A Haber'de açıkladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Küresel piyasalarda savaşlar, ekonomik krizler ve enerji çıkmazının etkisiyle dalgalanma sürüyor. Brent petrol yükselişini sürdürürken altın, gümüş ve borsalarda sert düşüşler yaşanıyor. Yatırımcıların ve vatandaşların "Düşüşler alım fırsatı mı, dip görüldü mü?" sorularını A Haber canlı yayınında yanıtlayan Ekonomist Hikmet Baydar; ABD seçimlerinden İran krizine, enflasyon beklentilerinden borsa ve altındaki kritik seviyelere kadar piyasaları etkileyen gelişmeleri değerlendirdi.

Piyasalarda kasırga öncesi sessizlik! Altın ve borsada dip seviyesi görüldü mü? Uzmanı kritik seviyeleri A Haber'de açıkladı 1

Küresel piyasalarda savaşlar, ekonomik krizler ve enerji sorunlarının etkisiyle dalgalanma yaşanıyor. Dünya genelinde enflasyon yükselirken, değer kazanması beklenen altın fiyatlarında da düşüş görüldü. ABD piyasalarındaki gerileme, Türkiye borsasına da yansıdı.

ALTIN VE BORSADA DİP SEVİYESİ GÖRÜLDÜ MÜ?
Piyasalarda kasırga öncesi sessizlik! Altın ve borsada dip seviyesi görüldü mü? Uzmanı kritik seviyeleri A Haber'de açıkladı 2

Yaşanan gelişmelerin ardından yeni haftada piyasaları nelerin beklediğini, A Haber canlı yayınına konuk olan Ekonomist Hikmet Baydar değerlendirdi.

Piyasalarda kasırga öncesi sessizlik! Altın ve borsada dip seviyesi görüldü mü? Uzmanı kritik seviyeleri A Haber'de açıkladı 3

"ADRENALİN ÇOK YÜKSEK OLACAK: KÖRFEZ YENİDEN KARIŞABİLİR"

Küresel piyasaların kritik bir haftaya girdiğini belirten Ekonomist Hikmet Baydar, 3 Kasım'da ABD'de yapılacak seçimlerin ardından Trump'ın İran'a yönelik olası adımlarının yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Körfez'de yeniden gerilim yaşanabileceğine dikkat çeken Baydar, önümüzdeki hafta piyasalarda hareketliliğin yüksek olacağını vurguladı.

Piyasalarda kasırga öncesi sessizlik! Altın ve borsada dip seviyesi görüldü mü? Uzmanı kritik seviyeleri A Haber'de açıkladı 4

"TÜRKİYE'DE ENFLASYONDA BİR TIK DAHA AŞAĞIYI GÖRECEĞİZ"

Türkiye'de açıklanacak enflasyon ve PMI verilerinin piyasaların yönü açısından önemli olduğunu belirten Baydar, İstanbul'da açıklanan verilerin yıllık enflasyonda düşüşe işaret ettiğini ifade etti. Merkez Bankasının faiz indirim süreciyle birlikte enflasyonda da gerileme yaşanabileceğini kaydeden Baydar, küresel ekonomik krizlerin, Avrupa'daki gelişmelerin ve Çin'den gelen zayıf PMI verilerinin piyasalardaki belirsizliği artırdığını söyledi.

Fon piyasasındaki gelişmelerin likidite dengesini sıkıştırdığına da değinen Baydar, talepte yaşanabilecek daralmanın önümüzdeki dönemde enflasyonu aşağı çekebileceğini belirtti.

Piyasalarda kasırga öncesi sessizlik! Altın ve borsada dip seviyesi görüldü mü? Uzmanı kritik seviyeleri A Haber'de açıkladı 5

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ? "3 BİN 650 SEVİYESİNE DİKKAT!"

Altın fiyatlarında cuma günü yaşanan sert düşüşü değerlendiren Baydar, ons altının 3.875 dolar seviyesine kadar gerilediğini hatırlattı. Kısa vadede tepki alımlarıyla 3.970 dolar seviyesinin görülebileceğini belirten Baydar, bunun kalıcı bir yükseliş anlamına gelmeyebileceği uyarısında bulundu.

Piyasalarda kasırga öncesi sessizlik! Altın ve borsada dip seviyesi görüldü mü? Uzmanı kritik seviyeleri A Haber'de açıkladı 6

Körfez'deki enerji tesislerine yönelik saldırıların gelir akışını olumsuz etkilediğini ve ülkelerin mevcut tasarruflarını kullanmak zorunda kaldığını ifade eden Baydar, bu durumun altına olan talebi de baskıladığını söyledi. ABD'de yükselen tahvil faizleri ve küresel büyüme beklentilerindeki aşağı yönlü revizyonların da altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Baydar, 3.650 dolar seviyesine dikkat çekerek düşüşün dalgalı şekilde sürebileceğini dile getirdi.

Piyasalarda kasırga öncesi sessizlik! Altın ve borsada dip seviyesi görüldü mü? Uzmanı kritik seviyeleri A Haber'de açıkladı 7

BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ NE ZAMAN BAŞLAR?

Borsa İstanbul'daki düşüş eğiliminin teknik göstergelerde 15 Eylül'den itibaren sinyal verdiğini belirten Baydar, problemli fonların ellerindeki hisse senetlerini satmasının piyasadaki baskıyı artırdığını söyledi. Fonların satışlarının tamamlanmasıyla borsada güçlü yükselişlerin görülebileceğini ifade eden Baydar, son iki gündeki işlem hacminin ise umut verici olduğunu kaydetti.

Piyasalarda kasırga öncesi sessizlik! Altın ve borsada dip seviyesi görüldü mü? Uzmanı kritik seviyeleri A Haber'de açıkladı 8

Borsada kalıcı bir yükselişten söz edebilmek için 11.270 seviyesinin görülmesi gerektiğini vurgulayan Baydar, bu seviyenin aşılmasının yukarı yönlü hareketin teknik açıdan güç kazandığına işaret edeceğini belirtti.

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