Piyasalarda kasırga öncesi sessizlik! Altın ve borsada dip seviyesi görüldü mü? Uzmanı kritik seviyeleri A Haber'de açıkladı
Küresel piyasalarda savaşlar, ekonomik krizler ve enerji çıkmazının etkisiyle dalgalanma sürüyor. Brent petrol yükselişini sürdürürken altın, gümüş ve borsalarda sert düşüşler yaşanıyor. Yatırımcıların ve vatandaşların "Düşüşler alım fırsatı mı, dip görüldü mü?" sorularını A Haber canlı yayınında yanıtlayan Ekonomist Hikmet Baydar; ABD seçimlerinden İran krizine, enflasyon beklentilerinden borsa ve altındaki kritik seviyelere kadar piyasaları etkileyen gelişmeleri değerlendirdi.
Küresel piyasalarda savaşlar, ekonomik krizler ve enerji sorunlarının etkisiyle dalgalanma yaşanıyor. Dünya genelinde enflasyon yükselirken, değer kazanması beklenen altın fiyatlarında da düşüş görüldü. ABD piyasalarındaki gerileme, Türkiye borsasına da yansıdı.
Yaşanan gelişmelerin ardından yeni haftada piyasaları nelerin beklediğini, A Haber canlı yayınına konuk olan Ekonomist Hikmet Baydar değerlendirdi.
"ADRENALİN ÇOK YÜKSEK OLACAK: KÖRFEZ YENİDEN KARIŞABİLİR"
Küresel piyasaların kritik bir haftaya girdiğini belirten Ekonomist Hikmet Baydar, 3 Kasım'da ABD'de yapılacak seçimlerin ardından Trump'ın İran'a yönelik olası adımlarının yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Körfez'de yeniden gerilim yaşanabileceğine dikkat çeken Baydar, önümüzdeki hafta piyasalarda hareketliliğin yüksek olacağını vurguladı.
"TÜRKİYE'DE ENFLASYONDA BİR TIK DAHA AŞAĞIYI GÖRECEĞİZ"
Türkiye'de açıklanacak enflasyon ve PMI verilerinin piyasaların yönü açısından önemli olduğunu belirten Baydar, İstanbul'da açıklanan verilerin yıllık enflasyonda düşüşe işaret ettiğini ifade etti. Merkez Bankasının faiz indirim süreciyle birlikte enflasyonda da gerileme yaşanabileceğini kaydeden Baydar, küresel ekonomik krizlerin, Avrupa'daki gelişmelerin ve Çin'den gelen zayıf PMI verilerinin piyasalardaki belirsizliği artırdığını söyledi.
Fon piyasasındaki gelişmelerin likidite dengesini sıkıştırdığına da değinen Baydar, talepte yaşanabilecek daralmanın önümüzdeki dönemde enflasyonu aşağı çekebileceğini belirtti.
ALTINDA SERT DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ? "3 BİN 650 SEVİYESİNE DİKKAT!"
Altın fiyatlarında cuma günü yaşanan sert düşüşü değerlendiren Baydar, ons altının 3.875 dolar seviyesine kadar gerilediğini hatırlattı. Kısa vadede tepki alımlarıyla 3.970 dolar seviyesinin görülebileceğini belirten Baydar, bunun kalıcı bir yükseliş anlamına gelmeyebileceği uyarısında bulundu.