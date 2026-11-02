Körfez'deki enerji tesislerine yönelik saldırıların gelir akışını olumsuz etkilediğini ve ülkelerin mevcut tasarruflarını kullanmak zorunda kaldığını ifade eden Baydar, bu durumun altına olan talebi de baskıladığını söyledi. ABD'de yükselen tahvil faizleri ve küresel büyüme beklentilerindeki aşağı yönlü revizyonların da altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Baydar, 3.650 dolar seviyesine dikkat çekerek düşüşün dalgalı şekilde sürebileceğini dile getirdi.