14 Kasım 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Altın son 3 ayın zirvesinde
Altındaki yükseliş ne kadar devam edecek? Altın yeni rekorlarını kırmaya devam ederken A Haber ekranlarına konuk olan finans analisti İslam Memiş tüm merak edilenleri yanıtladı. İşte ayrıntılar…