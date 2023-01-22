Memur Emekli MAAŞ FARKI ödeme takvimi 2023: 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, memur...

Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına 2023 Ocak zammı ile yüzde 30 artış yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını almaya başlarken, memur ve memur emeklileri de ocak aylıklarından sonra zam farkı alacak. Yılın ilk haftası zamsız olarak maaşlarını alan memur emeklileri, 15 günlük maaş farkının hangi tarihlerde ödeneceğini araştırıyor. Peki, 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire memur emekli maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...