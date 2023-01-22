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Haberler Galeri Memur Emekli MAAŞ FARKI ödeme takvimi 2023: 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, memur...

Memur Emekli MAAŞ FARKI ödeme takvimi 2023: 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, memur...

Emekli memur maaş farkı ödeme takvimi, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ocak ayının ilk haftasında maaşlarını zamsız olarak alan memur emeklileri, oluşan zam farklarının ne zaman yatacağını araştırıyor. Öğretmen, polis, hemşire maaş farkı ödeme takvimi ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire memur emekli maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023 10:37
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Memur Emekli MAAŞ FARKI ödeme takvimi 2023: 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, memur...

Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına 2023 Ocak zammı ile yüzde 30 artış yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını almaya başlarken, memur ve memur emeklileri de ocak aylıklarından sonra zam farkı alacak. Yılın ilk haftası zamsız olarak maaşlarını alan memur emeklileri, 15 günlük maaş farkının hangi tarihlerde ödeneceğini araştırıyor. Peki, 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire memur emekli maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur Emekli MAAŞ FARKI ödeme takvimi 2023: 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, memur...

MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli memurlar maaşlarını ay başında zamsız olarak aldılar. Memur emeklilerinin 2023 yılı zam farkı bu ay içinde açıklanacak takvime göre hesaplarına yatırılacak. Ancak maaş farkı ödeme takvimi henüz belli olmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Maşa farkı ödeme tarihleri açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Memur Emekli MAAŞ FARKI ödeme takvimi 2023: 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, memur...

MEMUR EMEKLİLERİNE 3600 EK GÖSTERGE FARKI DA GELİYOR

Memur emeklileri açısından bir başka artış da 3600 ek gösterge farkından gelecek. Ek göstergesi 600 puan artan unvanlarda maaş artışı 260 TL olurken ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 25 hizmet yılı olanlara 2.115 TL ilave zam yapılacak.

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Memur Emekli MAAŞ FARKI ödeme takvimi 2023: 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, memur...

3000'den 3600'e çıkan ek göstergelerde hizmet yılı 30 ise ilave zam 2.240 TL'ye ulaşacak. Ek göstergesi 2.200'den 3600'e çıkanlarda hizmet yılı 25 olanlar 2.463 TL, 30 hizmet yılı olanlar ise 2.587 TL ilave zam alacaklar. Bu emeklilerin zamlı maaşları ek gösterge artışı eklendikten sonra yüzde 30 artırılacak. Ayrıca 15 Ocak'tan sonra emekli olacakların alacakları ikramiyelerde de 70 bin lirayı geçen miktarlarda artış olacak.

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Memur Emekli MAAŞ FARKI ödeme takvimi 2023: 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, memur...

TEMMUZ'DA YENİDEN ARTACAK

Temmuz ayına kadar geçerli bu oranlar yılın ikinci yarısında yeniden artırılacak. Taban maaş artışıyla birlikte toplam artış 21.9 milyar TL'yi bulurken yararlanacak emekli sayısı da 2 milyon 721 bin olacak. Emeklilere yapılacak yüzde 30 zam sonrasında artış miktarı toplamda 131,5 milyar liraya ulaşırken toplamda 14 milyon emekli yararlanacak. Memura yüzde 30 zamla birlikte 138.4 milyar TL artış yapılırken yararlanacak kişi sayısı 4 milyonu geçecek.