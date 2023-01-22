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Memur Emekli MAAŞ FARKI ödeme takvimi 2023: 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, memur...
Emekli memur maaş farkı ödeme takvimi, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ocak ayının ilk haftasında maaşlarını zamsız olarak alan memur emeklileri, oluşan zam farklarının ne zaman yatacağını araştırıyor. Öğretmen, polis, hemşire maaş farkı ödeme takvimi ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire memur emekli maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...