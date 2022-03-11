11 Mart 2022, Cuma
Akaryakıt indirimi var mı? 2022 mazot indirimi olacak mı, ne zaman? 11 Şubat güncel benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
Akaryakıt indirimi var mı? Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, savaşın etkisiyle dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında yükseliş yaşandı. Benzin ve mazota indirim yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, konu hakkında internet üzerinde araştırmalar hız kazandı. Peki, akaryakıt indirimi var mı? 2022 mazot indirimi olacak mı, ne zaman? 11 Şubat güncel benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 11.03.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 15:03
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