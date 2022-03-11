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Akaryakıt indirimi var mı? 2022 mazot indirimi olacak mı, ne zaman? 11 Şubat güncel benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Akaryakıt indirimi var mı? Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, savaşın etkisiyle dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında yükseliş yaşandı. Benzin ve mazota indirim yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, konu hakkında internet üzerinde araştırmalar hız kazandı. Peki, akaryakıt indirimi var mı? 2022 mazot indirimi olacak mı, ne zaman? 11 Şubat güncel benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 15:03
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Akaryakıt indirimi var mı? 2022 mazot indirimi olacak mı, ne zaman? 11 Şubat güncel benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Akaryakıt indirimi var mı? Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle emtia fiyatlarında hareketlilik sürerken, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında da yükseliş yaşandı. EPGİS tarafından güncel akaryakıt fiyatları duyuruldu. Mazot ve benzinin litre fiyatında indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, akaryakıt indirimi var mı? 2022 mazot indirimi olacak mı, ne zaman? 11 Şubat güncel benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıt indirimi var mı? 2022 mazot indirimi olacak mı, ne zaman? 11 Şubat güncel benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

AKARYAKIT İNDİRİMİ VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, EPGİS tarafından benzin ve mazot fiyatı ile ilgili henüz indirim açıklaması yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıt indirimi var mı? 2022 mazot indirimi olacak mı, ne zaman? 11 Şubat güncel benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

11 Mart Güncel Benzin Litre Fiyatları:

İstanbul benzin litre fiyatı: 20,35 TL
İzmir benzin litre fiyatı: 20,46 TL
Ankara benzin litre fiyatı: 20,44 TL

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Akaryakıt indirimi var mı? 2022 mazot indirimi olacak mı, ne zaman? 11 Şubat güncel benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

11 Mart Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: 22,83 TL
İzmir motorin (mazot) litre fiyatı: 22,92 TL
Ankara motorin (mazot) litre fiyatı: 22,92 TL

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Akaryakıt indirimi var mı? 2022 mazot indirimi olacak mı, ne zaman? 11 Şubat güncel benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarındaki son artışla birlikte motorinin litre fiyatı benzini geride bıraktı. Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne benzinden daha fazla zam yapıldı.