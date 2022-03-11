Akaryakıt indirimi var mı? Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle emtia fiyatlarında hareketlilik sürerken, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında da yükseliş yaşandı. EPGİS tarafından güncel akaryakıt fiyatları duyuruldu. Mazot ve benzinin litre fiyatında indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, akaryakıt indirimi var mı? 2022 mazot indirimi olacak mı, ne zaman? 11 Şubat güncel benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte son gelişmeler...