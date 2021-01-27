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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci el araçlar için son dakika açıklaması: İkinci el araba fiyatları düşecek mi, artacak mı? 2021 yılında... İkinci el araçlar için son dakika açıklaması: İkinci el araba fiyatları düşecek mi, artacak mı? 2021 yılında... Son dakika... İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Koronavirüs salgını nedeniyle ikinci el araçlara talep artmıştı. Salgın döneminde toplu taşıma yerine özel araç kullanmayı tercih eden vatandaşlar, ikinci el arabalara yönelmişti. Sıfır araç bulunmaması nedeniyle ikinci el fiyatları sert yükselmişti. Uzmanlar 2021 yılında piyasa beklentisini açıkladı. Peki, ikinci el araba fiyatları düşecek mi, artacak mı? 2021 yılında piyasa nasıl işleyecek? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 27.01.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 10:10
İkinci el araba fiyatları için son dakika açıklaması geldi. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma yerine bireysel araç kullanımının arttığı 2020'de ikinci el araç satışları rekor rakama ulaşmıştı. Fiyatların sert yükseldiği ikinci el araba piyasası ekim ayından itibaren büyük bir durgunluk yaşadı. Otomobil sahibi olmak isteyenler için uzmanlardan kritik açıklama geldi. Peki, ikinci el araba fiyatları düşecek mi, artacak mı? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, ARTACAK MI?
otorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, son dakika yaptığı açıklamada,
"Aralık ayında satışlarda yaşanan bu ciddi düşüş potansiyel alıcıların da beklemede olduğunun bir göstergesi. Şubat ayı itibarıyla bekleyen alıcılar da harekete geçecek, talebin artması araç fiyatlarına da yansıyacaktır. Pandeminin nasıl seyredeceğini öngöremediğimiz için tüm dünyada sıfır araç üretimi ve tedarikinde yaşanabilecek sıkıntılar da ikinci el araç fiyatlarına yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de ikinci el araç satışları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma yerine bireysel araç kullanımının arttığı 2020'de son 5 yılın en yüksek rakamına ulaştı.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yaptığı açıklamada, ikinci el araç piyasasının tüm olumsuzluklara rağmen geçen yıl büyümeye devam ettiğini belirtti.
Erkoç, 2019'da 8,7 milyon motorlu kara taşıtının devri yapılırken bu sayısının geçen yıl 9,2 milyona yükseldiğini söyledi. Erkoç, söz konusu rakamın 2018'de 7,7 milyon, 2017'de 7,5 milyon ve 2016'da 6,7 milyon olduğuna dikkati çekti.
Geçen yıl ikinci el araç sektöründe satışların ekim ayına kadar arttığını ancak sonrasında bir durgunluk yaşandığını aktaran Erkoç, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre devri yapılan araç sayısının yarı yarıya düştüğüne işaret etti. Erkoç,
"Gerek pandemi sebebiyle insanların bireysel araç kullanımına yönelmesi, gerekse sıfır araç pazarında yaşanan durgunluk sebebiyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talep arttı. Böylelikle 5 yıl boyunca sektör büyümeye devam etmiş oldu. Ancak ekim ayından itibaren ikinci el araç pazarında da büyük bir durgunluk yaşanıyor. Aralık ayında yüzde 64,2'si otomobil olmak üzere toplamda 544 bin 583 adet araç el değiştirdi. Bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 22 bin 892 olarak gerçekleşmişti hatta 2016 yılından itibaren tüm ayların en düşük satışı Aralık 2020'de yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.