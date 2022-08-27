9 milyon kişiyi rahatlatacak hamle! 2 aşamalı destek paketi | Hangi borçları devlet üstlenecek? Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek?

Milyonlarca dar gelirli vatandaşı kapsayan iki aşamalı destek paketinin ayrıntıları belli olmaya devam ediyor. Salgın, savaş ve küresel etkilerden doğan ekonomik sorunların en çok etkilediği dar gelirliler için çalışma yapan hükümet, hazırlanan paketle 6 milyon borçlarını tasfiye edecek. Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla yaklaşık 9 milyon icra dosyası kapanacak. Peki paket ne zaman Meclis'e gelecek? Hangi borçları devlet üstlenecek? Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar...