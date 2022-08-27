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Haberler Galeri 9 milyon kişiyi rahatlatacak hamle! 2 aşamalı destek paketi | Hangi borçları devlet üstlenecek? Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek?

9 milyon kişiyi rahatlatacak hamle! 2 aşamalı destek paketi | Hangi borçları devlet üstlenecek? Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek?

Milyonlarca dar gelirli vatandaşı kapsayan iki aşamalı destek paketinin ayrıntıları belli olmaya devam ediyor. Salgın, savaş ve küresel etkilerden doğan ekonomik sorunların en çok etkilediği dar gelirliler için çalışma yapan hükümet, hazırlanan paketle 6 milyon borçlarını tasfiye edecek. Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla yaklaşık 9 milyon icra dosyası kapanacak. Peki paket ne zaman Meclis'e gelecek? Hangi borçları devlet üstlenecek? Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 27.08.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 11:15
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9 milyon kişiyi rahatlatacak hamle! 2 aşamalı destek paketi | Hangi borçları devlet üstlenecek? Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek?

Dar gelirli vatandaşların haciz sorunlarını çözmek isteyen hükümetin hazırladığı ve 1 Ekim'de Meclis'e gelmesi beklenen pakete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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9 milyon kişiyi rahatlatacak hamle! 2 aşamalı destek paketi | Hangi borçları devlet üstlenecek? Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek?

Buna göre, ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek. Düzenleme toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak.

DAR GELİRLİYE YENİ DESTEKLER / VİDEO

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9 milyon kişiyi rahatlatacak hamle! 2 aşamalı destek paketi | Hangi borçları devlet üstlenecek? Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek?

15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak. Vatandaşın 30 milyar lira tutarındaki borçları tasfiye edilecek.

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9 milyon kişiyi rahatlatacak hamle! 2 aşamalı destek paketi | Hangi borçları devlet üstlenecek? Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek?

Yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları tasfiye edilecek.

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9 milyon kişiyi rahatlatacak hamle! 2 aşamalı destek paketi | Hangi borçları devlet üstlenecek? Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek?

İKİ AŞAMALI DESTEK PAKETİ

Destek paketi iki aşamalı olacak. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek.