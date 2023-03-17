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Altın fiyatlarında tahmin netleşti! Açıklama geldi, "Artık diyebilirim..." Güvenilir limanda sular durulmuyor! Yeni evlenecekler...

Altın fiyatlarının inişli çıkışlı grafiği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yaz aylarına kısa süre kala evlenecekler ve yatırım yapmak isteyenler fiyatların yeni ivmesini merak ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altındaki yükselişi değerlendirdi. Altın almayı düşünenler için yeni beklenti açıklandı. Hal böyle olunca,"Altının ONS fiyatı ne kadar olacak? Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları artacak mı, düşecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, güvenilir liman altındaki son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 16:48
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Altın fiyatlarında tahmin netleşti! Açıklama geldi, Artık diyebilirim... Güvenilir limanda sular durulmuyor! Yeni evlenecekler...

Altın fiyatlarındaki son durum araştırılan konular arasında zirvede yer alıyor. Yatırımcılar altın fiyatlarında süren hareketlilik sonrasında yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Ons altın tarafındaki bu yükseliş gram altın için de destek oluşturdu ve yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 1.189 TL ile rekor tazeledi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gelişmeler sonrasında yeni beklentisini açıkladı. İşte, altın fiyatları için son açıklama!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatlarında tahmin netleşti! Açıklama geldi, Artık diyebilirim... Güvenilir limanda sular durulmuyor! Yeni evlenecekler...

Finans analisti İslam Memiş, gram altındaki yükselişleri değerlendirdi. Memiş, piyasalardaki diğer gelişmelere dair öngörülerini de sıraladı.

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Altın fiyatlarında tahmin netleşti! Açıklama geldi, Artık diyebilirim... Güvenilir limanda sular durulmuyor! Yeni evlenecekler...

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, şunları söyledi:

"22 Mart'ta Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı açıklanacak, muhtemelen 25 baz puanlık bir faiz arttırımıyla tekrar yoluna devam eden bir FED var. Ancak 50 baz puanlık bir beklenti vardı, bu bankacılık kriziyle alakalı haber akışları FED'i biraz daha frenlemesine neden olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden 50 baz puan değil de 25 baz puanlık bir faiz arttırımı gündeme gelebilir. Önemli olan Amerika Merkez Bankası hazirandan sonra biraz daha kenara çekilebilir. Bu faiz arttırımlarını geciktirebilir ve 2024 yılının ilk çeyreğiyle alakalı tekrar faiz indirimlerine gideceği beklentisi var. Bu da altın fiyatlarının önünü açacak faktörler arasında."

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Altın fiyatlarında tahmin netleşti! Açıklama geldi, Artık diyebilirim... Güvenilir limanda sular durulmuyor! Yeni evlenecekler...

İslam Memiş, gram altında yaşanan yükselişlere dair sosyal medya hesabından yeni bir değerlendirme yaptı.

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Altın fiyatlarında tahmin netleşti! Açıklama geldi, Artık diyebilirim... Güvenilir limanda sular durulmuyor! Yeni evlenecekler...

Memiş, "Gram altın serbest piyasalarda 1.200 lirayı gördü. Yani, artık altın yükseliş trendine girdi diyebilirim." açıklamasında bulundu.