17 Mart 2023, Cuma
Altın fiyatlarında tahmin netleşti! Açıklama geldi, "Artık diyebilirim..." Güvenilir limanda sular durulmuyor! Yeni evlenecekler...
Altın fiyatlarının inişli çıkışlı grafiği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yaz aylarına kısa süre kala evlenecekler ve yatırım yapmak isteyenler fiyatların yeni ivmesini merak ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altındaki yükselişi değerlendirdi. Altın almayı düşünenler için yeni beklenti açıklandı. Hal böyle olunca,"Altının ONS fiyatı ne kadar olacak? Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları artacak mı, düşecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, güvenilir liman altındaki son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 17.03.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 16:48
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