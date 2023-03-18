HaberlerGaleriO tarihlere dikkat, 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT'siz erken emeklilik tablosu netleşti! 3600 ve 5400 günle emeklilik! 2000 ila 2008 sigortalılar...
O tarihlere dikkat, 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT'siz erken emeklilik tablosu netleşti! 3600 ve 5400 günle emeklilik! 2000 ila 2008 sigortalılar...
Emeklilik için yasalarda bulunan şartlar sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrasında erken emeklilik için aranan şartlar yeniden gündeme geldi. Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden emekli olunabiliyor. EYT imkanından yararlanamayan vatandaşlar erken emeklilik için aranan şartları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, EYT olmadan emeklilik için aranan şartlar!