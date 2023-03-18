O tarihlere dikkat, 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT’siz erken emeklilik tablosu netleşti! 3600 ve 5400 günle emeklilik! 2000 ila 2008 sigortalılar...

EYT düzenlemesinin detaylarının belli olmasının ardından Meclis'te onaylanarak yasalaştı. Düzenleme sonrasında prim gün sayısında eksik olan vatandaşlar tamamlama telaşına düştü. EYT'de şartlar tek tak açıklandı. Yasalarımızda erken emeklilik için bazı detaylar bulunuyor. 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar için de emeklilik fırsatı bulunuyor. 1999 yılından sonra sigortalı olan kişiler için, üç ayrı olanak bulunuyor. Bu süreçte kısmi ve malulen emeklilik için şartlar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, erken emeklilik için şartlar ve detaylar!