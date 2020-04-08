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Haberler Galeri 8 Nisan emekli maaşı yattı mı? SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? Taban ücret ne kadar?

8 Nisan emekli maaşı yattı mı? SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? Taban ücret ne kadar?

Emekli maaşları yattı mı? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Milyonlarca emekli Nisan ayı zamlı maaşlarını almaya hazırlanıyor. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatmasının ardından nisan ayında verilecek emekli maaşlarının ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. 13 milyon emekli için Nisan ayı maaşlarının yatacağı tarih belli oldu. Peki, 8 Nisan emekli maaşı yattı mı? SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? Emekli maaşı taban ücret ne kadar?

Giriş Tarihi: 08.04.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 12:57
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8 Nisan emekli maaşı yattı mı? SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? Taban ücret ne kadar?

SGK SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Koronavirüs nedeniyle mayıs ayında ödenmesi beklenen bayram ikramiyesi ödemeleri erkenden veriliyor. Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi ile yüzü gülmeye başladı. Şimdi ise Nisan ayı maaş ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş ödemeleri tahsis numarasına göre yapılacak. Peki, 8 Nisan emekli maaşı yattı mı? SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? Emekli maaşı taban ücret ne kadar? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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8 Nisan emekli maaşı yattı mı? SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? Taban ücret ne kadar?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre en düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltildi. Ayrıca emeklilerin bayram ikramiyesinin Nisan ayı başında ödeneceği belirtildi.

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8 Nisan emekli maaşı yattı mı? SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? Taban ücret ne kadar?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Zamlı emekli maaşı ödemeleri 17 Nisan'da başlayacak. Zamlı maaşlardan kimlerin yararlanacağı belli oldu.

İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri:

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8 Nisan emekli maaşı yattı mı? SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? Taban ücret ne kadar?

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- 1 olanlara her ayın 21'inde,

- 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- 2 olanları her ayın 25'inde,

- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

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8 Nisan emekli maaşı yattı mı? SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? Taban ücret ne kadar?

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

İşte ödeme günleri listesi:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.