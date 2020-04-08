8 Nisan emekli maaşı yattı mı? SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? Taban ücret ne kadar?

Emekli maaşları yattı mı? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Milyonlarca emekli Nisan ayı zamlı maaşlarını almaya hazırlanıyor. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatmasının ardından nisan ayında verilecek emekli maaşlarının ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. 13 milyon emekli için Nisan ayı maaşlarının yatacağı tarih belli oldu. Peki, 8 Nisan emekli maaşı yattı mı? SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? Emekli maaşı taban ücret ne kadar?

Giriş Tarihi: 08.04.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 12:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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