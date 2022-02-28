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Kira artış oranı 2022 Mart zammı ne kadar? Ev sahipleri ne kadar zam yapacak? Mart ayı kira zammı son durum!

Mart ayının gelmesiyle birlikte gözler kira zammına çevrildi. Bu ay sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, yeni kontrat üzerinden sözleşme yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda mart ayında kiralara ne kadar zam yapılacağı konusu gündeme geldi. Kiralara en fazla ne kadar zam yapılabilir? Ev sahipleri bu ay ne kadar zam yapacak? Kira artış oranı 2022 Mart zammı ne kadar? Merak edilen soruların yanıtına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 28.02.2022 18:30 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 18:30
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Kira artış oranı 2022 Mart zammı ne kadar? Ev sahipleri ne kadar zam yapacak? Mart ayı kira zammı son durum!

Kira artış oranı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer almaya başladı. 2022 Mart ayı kira artış oranının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. TÜİK tarafından açıklanan verilerle belirlenen kira zammının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, kira artış oranı 2022 Mart zammı ne kadar? Ev sahipleri ne kadar zam yapacak? İşte haberin detayları...

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Kira artış oranı 2022 Mart zammı ne kadar? Ev sahipleri ne kadar zam yapacak? Mart ayı kira zammı son durum!

2022 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

2022 Mart ayı kira zammı henüz belli olmadı. TÜİK tarafından 3 Mart Perşembe günü saat 10:00'da, 2022 Şubat ayı enflasyon oranı açıklanacak. Bu kapsamda 2022 Mart ayında kiralara yapılacak zam oranı da belirlenmiş olacak.

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Kira artış oranı 2022 Mart zammı ne kadar? Ev sahipleri ne kadar zam yapacak? Mart ayı kira zammı son durum!

2022 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜİK tarafından 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da açıklanan 2022 Ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte 2022 Şubat ayı kira artış oranı da belirlendi. Ocak'ta enflasyon, yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Buna göre, kira artış oranı da yüzde 22.58 olarak gerçekleşti.

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Kira artış oranı 2022 Mart zammı ne kadar? Ev sahipleri ne kadar zam yapacak? Mart ayı kira zammı son durum!

2022 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

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Kira artış oranı 2022 Mart zammı ne kadar? Ev sahipleri ne kadar zam yapacak? Mart ayı kira zammı son durum!

EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.