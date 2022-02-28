02 Mart 2022, Çarşamba
Kira artış oranı 2022 Mart zammı ne kadar? Ev sahipleri ne kadar zam yapacak? Mart ayı kira zammı son durum!
Mart ayının gelmesiyle birlikte gözler kira zammına çevrildi. Bu ay sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, yeni kontrat üzerinden sözleşme yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda mart ayında kiralara ne kadar zam yapılacağı konusu gündeme geldi. Kiralara en fazla ne kadar zam yapılabilir? Ev sahipleri bu ay ne kadar zam yapacak? Kira artış oranı 2022 Mart zammı ne kadar? Merak edilen soruların yanıtına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 28.02.2022 18:30 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 18:30
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