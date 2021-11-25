İşe gitmeden ayda 1.444 lira ödeyerek emeklilik! 5400 gün yetiyor! Çalışmayan, malullük, yaşlılık aylığı almayana…

İlerleyen yaşlarda emeklilik imkanlarını yakalamak isteyen vatandaşlar için isteğe bağlı emeklilik kapısı açılıyor. Eksik prim günlerini tamamlayan kişiler emekli olabiliyor ve kendisine bağlanan maaşla rahat bir nefes alıyor. Ayrıca sigorta imkanlarından da yararlanmak mümkün oluyor. İsteğe bağlı emeklilikte, ayda en düşük 1.444 lira ödemeniz gerekiyor. 5400 prim günüyle de emekli olma şansı bulunuyor. İşte; isteğe bağlı sigorta hakkında merak edilen bilgiler!
Giriş Tarihi: 25.11.2021 09:46Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 10:38