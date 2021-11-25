İşe gitmeden ayda 1.444 lira ödeyerek emeklilik! 5400 gün yetiyor! Çalışmayan, malullük, yaşlılık aylığı almayana…

Ayda 1.444 lira ödeyerek, 5400 prim günüyle emeklilik! Emekli olarak hem maaş almak hem de sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyenler isteğe bağlı emeklilik yöntemini tercih ediyor. İsteğe bağlı sigorta ile prim ödeyerek uzun vadede emekli olabiliyorsunuz. Ödemeniz gereken en düşük miktar ise 1.444 lira olarak belirlenmiş durumda. Başvuru işlemleri ise ikametin bulunduğu yerdeki SGK birimlerine yapılıyor. İşte detaylar!