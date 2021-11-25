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Haberler Galeri İşe gitmeden ayda 1.444 lira ödeyerek emeklilik! 5400 gün yetiyor! Çalışmayan, malullük, yaşlılık aylığı almayana…

İşe gitmeden ayda 1.444 lira ödeyerek emeklilik! 5400 gün yetiyor! Çalışmayan, malullük, yaşlılık aylığı almayana…

İlerleyen yaşlarda emeklilik imkanlarını yakalamak isteyen vatandaşlar için isteğe bağlı emeklilik kapısı açılıyor. Eksik prim günlerini tamamlayan kişiler emekli olabiliyor ve kendisine bağlanan maaşla rahat bir nefes alıyor. Ayrıca sigorta imkanlarından da yararlanmak mümkün oluyor. İsteğe bağlı emeklilikte, ayda en düşük 1.444 lira ödemeniz gerekiyor. 5400 prim günüyle de emekli olma şansı bulunuyor. İşte; isteğe bağlı sigorta hakkında merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 25.11.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 10:38
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İşe gitmeden ayda 1.444 lira ödeyerek emeklilik! 5400 gün yetiyor! Çalışmayan, malullük, yaşlılık aylığı almayana…

Ayda 1.444 lira ödeyerek, 5400 prim günüyle emeklilik! Emekli olarak hem maaş almak hem de sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyenler isteğe bağlı emeklilik yöntemini tercih ediyor. İsteğe bağlı sigorta ile prim ödeyerek uzun vadede emekli olabiliyorsunuz. Ödemeniz gereken en düşük miktar ise 1.444 lira olarak belirlenmiş durumda. Başvuru işlemleri ise ikametin bulunduğu yerdeki SGK birimlerine yapılıyor. İşte detaylar!

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İşe gitmeden ayda 1.444 lira ödeyerek emeklilik! 5400 gün yetiyor! Çalışmayan, malullük, yaşlılık aylığı almayana…

İsteğe bağlı sigorta, kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödeyerek uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigorta uygulamasıdır.

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İşe gitmeden ayda 1.444 lira ödeyerek emeklilik! 5400 gün yetiyor! Çalışmayan, malullük, yaşlılık aylığı almayana…

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; bu yıl için en düşük prim bin 144 lira olarak uygulanıyor.

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İşe gitmeden ayda 1.444 lira ödeyerek emeklilik! 5400 gün yetiyor! Çalışmayan, malullük, yaşlılık aylığı almayana…

Bu uygulamada; bağlı iştirakçi olarak primini ödeyerek emekli sandığı mensubu olarak emekli olabilir.

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İşe gitmeden ayda 1.444 lira ödeyerek emeklilik! 5400 gün yetiyor! Çalışmayan, malullük, yaşlılık aylığı almayana…

Sigortayı ödemek için ikametin bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik birimlerine başvurulması gerekiyor.