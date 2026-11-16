Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? İşte piyasalar kilitlendiği kritik açıklama

Altın fiyatları, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından güçlenen sıkı para politikası beklentileriyle yeni haftaya sınırlı bir düşüşle başladı. 16 Kasım Pazartesi günü yüzde 1 gerileyen spot altının ons fiyatı 3 bin 836 dolar seviyesinde işlem gördü.

Küresel ons altın fiyatları, dolar/TL kuru ve iç piyasadaki arz-talep dengesine paralel olarak şekillenen gram altın ise 6 bin 277 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ons gümüşteki kayıp yüzde 3,5'i aştı.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise para politikası adımlarını doğrudan enflasyon verilerine göre şekillendirdiklerini belirterek sıkı duruş sinyali verdi. Para piyasalarında Fed'in aralık toplantısına yönelik beklentiler de netleşmeye başladı. Yatırımcılar, aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışını yüksek ihtimal olarak görüyor. Faiz getirisi bulunmayan altının yüksek faiz ortamında alternatif maliyetinin artması, yatırımcı talebini sınırlayan temel unsur olarak öne çıkıyor.