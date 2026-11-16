Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? İşte piyasalar kilitlendiği kritik açıklama
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri karşısında tutunamayan ons altın 3 bin 900 doların altına indi. Gram altın ise 6 bin 277 lira seviyesinden alıcı buluyor. ABD'de açıklanan enflasyon verileri, faiz oranlarının yüksek kalacağı endişesini artırırken Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da faiz artışı ihtimalini canlı tutuyor. İşte altın piyasasında son durum...
Altın fiyatları, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından güçlenen sıkı para politikası beklentileriyle yeni haftaya sınırlı bir düşüşle başladı. 16 Kasım Pazartesi günü yüzde 1 gerileyen spot altının ons fiyatı 3 bin 836 dolar seviyesinde işlem gördü.
Geçen hafta toplam yüzde 4,5 oranında değer kaybeden değerli metalde, ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öngörülerin üzerinde gelmesiyle birlikte faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı endişesi fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturuyor.
Küresel ons altın fiyatları, dolar/TL kuru ve iç piyasadaki arz-talep dengesine paralel olarak şekillenen gram altın ise 6 bin 277 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ons gümüşteki kayıp yüzde 3,5'i aştı.
FED CEPHESİNDEN ŞAHİN MESAJLAR GELİYOR
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen son açıklamalar da faiz artırımı ihtimalini canlı tutuyor. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonun hâlâ arzu edilen seviyelerin oldukça üzerinde seyrettiğini vurgulayarak fiyat baskılarını dizginlemek adına atılması gereken adımlar olduğuna dikkat çekti.
Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise para politikası adımlarını doğrudan enflasyon verilerine göre şekillendirdiklerini belirterek sıkı duruş sinyali verdi. Para piyasalarında Fed'in aralık toplantısına yönelik beklentiler de netleşmeye başladı. Yatırımcılar, aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışını yüksek ihtimal olarak görüyor. Faiz getirisi bulunmayan altının yüksek faiz ortamında alternatif maliyetinin artması, yatırımcı talebini sınırlayan temel unsur olarak öne çıkıyor.