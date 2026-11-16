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Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? İşte piyasalar kilitlendiği kritik açıklama

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri karşısında tutunamayan ons altın 3 bin 900 doların altına indi. Gram altın ise 6 bin 277 lira seviyesinden alıcı buluyor. ABD'de açıklanan enflasyon verileri, faiz oranlarının yüksek kalacağı endişesini artırırken Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da faiz artışı ihtimalini canlı tutuyor. İşte altın piyasasında son durum...

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? İşte piyasalar kilitlendiği kritik açıklama 1

Altın fiyatları, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından güçlenen sıkı para politikası beklentileriyle yeni haftaya sınırlı bir düşüşle başladı. 16 Kasım Pazartesi günü yüzde 1 gerileyen spot altının ons fiyatı 3 bin 836 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? İşte piyasalar kilitlendiği kritik açıklama 2

Geçen hafta toplam yüzde 4,5 oranında değer kaybeden değerli metalde, ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öngörülerin üzerinde gelmesiyle birlikte faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı endişesi fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturuyor.

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? İşte piyasalar kilitlendiği kritik açıklama 3

Küresel ons altın fiyatları, dolar/TL kuru ve iç piyasadaki arz-talep dengesine paralel olarak şekillenen gram altın ise 6 bin 277 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ons gümüşteki kayıp yüzde 3,5'i aştı.

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? İşte piyasalar kilitlendiği kritik açıklama 4

FED CEPHESİNDEN ŞAHİN MESAJLAR GELİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen son açıklamalar da faiz artırımı ihtimalini canlı tutuyor. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonun hâlâ arzu edilen seviyelerin oldukça üzerinde seyrettiğini vurgulayarak fiyat baskılarını dizginlemek adına atılması gereken adımlar olduğuna dikkat çekti.

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? İşte piyasalar kilitlendiği kritik açıklama 5

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise para politikası adımlarını doğrudan enflasyon verilerine göre şekillendirdiklerini belirterek sıkı duruş sinyali verdi. Para piyasalarında Fed'in aralık toplantısına yönelik beklentiler de netleşmeye başladı. Yatırımcılar, aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışını yüksek ihtimal olarak görüyor. Faiz getirisi bulunmayan altının yüksek faiz ortamında alternatif maliyetinin artması, yatırımcı talebini sınırlayan temel unsur olarak öne çıkıyor.

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? İşte piyasalar kilitlendiği kritik açıklama 6

Küresel piyasalarda yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağı konuşmadan gelecek para politikası sinyallerine odaklandı. Bunun yanı sıra çarşamba günü açıklanacak ekim ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları da haftanın en kritik gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? İşte piyasalar kilitlendiği kritik açıklama 7

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

İç ve dış piyasayı etkileyen altın fiyatlarındaki değişimler merakla takip ediliyor. İşte 16 Kasım 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları:

Gram altın satış fiyatı: 6.277 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.373 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20.740 TL

Tam altın satış fiyatı: 41.364 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.328 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.836 dolar

Volkan Şahin
Editör
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