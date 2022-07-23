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2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman?

Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? Memur ve memur emeklilerine 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olmak üzere yüzde 41,69 oranında zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Zamlı maaş ödemeleri başlarken, emekli memurların maaş farklarının ödeneceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2022 10:50
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Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?
Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz enflasyon zammının belli olmasının ardından emekli ve memurların zam oranları belirlendi. Memurlar maaşlarını 8 Temmuz'da, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 17 Temmuz'dan itibaren zamlı maaşlarını almaya başladılar. Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri ise zam öncesi maaşlarını aldılar. Maaş farkları ise ayrıca ödenecek. Peki, memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?
Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?

MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere memur emeklilerine yüzde 41,69 zam yapıldı. Emekli memur maaşları zam öncesi hesaplara yatırılmıştı. Maaş farkları ise daha sonra yatırılacak. Ancak maaş farkı ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ödeme takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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  • 11
Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?
Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR?

2022 Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli memur maaşı 6.083 TL oldu.

İşte mesleklere göre memur maaşları:

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Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?
Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?

ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Emekli Müsteşar (1/1)
Eski maaş: 15.459 TL
Yeni maaş: 21.928 TL

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Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?
Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Emekli Genel müdür (1/1)
Eski maaş: 13.664 TL
Yeni maaş: 19.382 TL

Emekli Şube müdürü (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.243 TL
Yeni maaş: 7.437 TL