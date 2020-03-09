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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

Sigortası olmayan ev hanımları nasıl emekli olabileceklerini araştırmaya devam ediyor. El işi yaparak ya da bahçesinde yetiştirdiği meyve sebzeleri satarak ev ekonomisine katkı sağlayan ancak sigortaları olmadığı için emekli olamayan ev hanımları, emeklilik şartlarını araştırıyor. Ev hanımlarının emekli olabilmesi için bazı şartlar ön plana çıkıyor. Peki, emeklilik için neler yapılabilir? Ev hanımlarına emeklilik şartları neler?

Giriş Tarihi: 09.03.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 11:23
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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

Ev hanımlarına emeklilik şartları neler? Farklı sektörlerde çalışan milyonlarca kişi emekli olabilmek için bekleyişini sürdürüyor. Örgü yaparak ya da farklı bir iş ile ev ekonomisine katkı sağlayan ancak hiç sigortası olmayan ev hanımları da emekli olabilmenin yollarını arıyor. Ev hanımlarına emeklilik için bazı şartlar bulunuyor. Peki, Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

İşte o şartlar:

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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

18 yaşından büyük olmak.

Zorunlu sigorta gerektiren işlerde çalışmamak (SSK'sı olmamalı).

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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

Sahip olduğu sigorta nedeniyle aylık alıyor olmamak.

'Gelir Vergisi'nden Muaf' olduğunu belgelemek.

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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

Sosyal sigorta güvencesi olmaması gerekiyor.

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