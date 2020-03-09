Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

Ev hanımlarına emeklilik şartları neler? Farklı sektörlerde çalışan milyonlarca kişi emekli olabilmek için bekleyişini sürdürüyor. Örgü yaparak ya da farklı bir iş ile ev ekonomisine katkı sağlayan ancak hiç sigortası olmayan ev hanımları da emekli olabilmenin yollarını arıyor. Ev hanımlarına emeklilik için bazı şartlar bulunuyor. Peki, Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...