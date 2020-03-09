Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
Sigortası olmayan ev hanımları nasıl emekli olabileceklerini araştırmaya devam ediyor. El işi yaparak ya da bahçesinde yetiştirdiği meyve sebzeleri satarak ev ekonomisine katkı sağlayan ancak sigortaları olmadığı için emekli olamayan ev hanımları, emeklilik şartlarını araştırıyor. Ev hanımlarının emekli olabilmesi için bazı şartlar ön plana çıkıyor. Peki, emeklilik için neler yapılabilir? Ev hanımlarına emeklilik şartları neler?
Giriş Tarihi: 09.03.2020 11:10Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 11:23