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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En uygun kredi faizleri hangi bankada?

Kredi faiz oranlarının düşmesi bekleniyor! Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan düşürmesinin ardından gözler bankalara çevrildi. Politika faizi yüzde 12'ye düşerken, bankalar mevduat faizlerini yeniden revize etti. Ancak kredi faiz oranlarında bir indirime gidilmedi. Vatandaşlar özellikle devlet bankalarından konut kredisi faizleri konusunda adım bekliyor. Birçok banka konut kredisini 0,99 faiz oranı ile veriyor. Kamu bankalarında da durum böyle. Ancak Merkez Bankası'nın son hamlesinin ardından bu oranın daha da düşmesi kuvvetli ihtimal. Peki, kredi faizleri ne zaman düşecek? Bankalarda en düşük kredi faiz oranı ne? İşte güncel kredi faiz oranları 24 Aralık...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 10:45
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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En uygun kredi faizleri hangi bankada?

Merkez Bankası 12 Aralık günü yılın son faiz toplantısını gerçekleştirdi ve politika faizinde 200 baz puan indirime gitti. Böylece politika faizi 2019 yılını yüzde 12 ile tamamlamış oldu. Merkez Bankası'nın politika faizi bankaların kredi ve mevduat faizi hesaplarını da yakından ilgilendiriyor. Bankalar kredi faizlerini ve mevduat faizlerini Merkez'in kararına göre yükseltiyor veya düşürüyor. Merkez Bankası'nın son kararının ardından birçok banka mevduat faizlerini düşürdü. Ancak kredi faiz oranlarında adım atmadı. Vatandaşlar heyecanla bankalardan gelecek faiz indirim haberini bekliyor. Peki, Kredi faizleri ne zaman düşecek? Bankalarda en düşük kredi faiz oranı ne? İşte detaylar...

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En uygun kredi faizleri hangi bankada?

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ DÜŞÜRDÜ

Merkez Bankası 12 Aralık Perşembe günü yılın son faiz toplantısını gerçekleştirdi. Para Politikaları Kurulu toplantısında politika faizi 200 baz puan düşürüldü. Açıklamada, ekonomideki iyileşmelere dikkat çekildi. Böylece yılın son indiriminin ardından politika faizinin yüzde 12 ile yılı tamamlaması kesinleşti.

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En uygun kredi faizleri hangi bankada?

GÖZLER BANKALARA ÇEVRİLDİ

Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesinin ardından gözler bankalara çevrildi. Özellikle kamu bankalarından büyük bir adım bekleniyor. Kamu bankaları gibi birçok özel bankadan da faiz indirimine gitmesi talep ediliyor. Bankalar politika faiz indirimi ile birlikte iyice rahatladı.

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En uygun kredi faizleri hangi bankada?

MEVDUAT FAİZLERİ GERİLEDİ

Bankalar müşterilerine açtıkları mevduat hesaplarında sundukları faiz oranını düşürdü. Yüzde 12 politika faizi kararının ardından en yüksek mevduat faizi veren banka yüzde 11 seviyesinden işlem yapıyor. Bankaların mevduat faiz hesaplarını hızla güncellemesinin ardından kredi faizlerinde de hamle yapması beklendi. Ancak aradan geçen 10 günlük sürede bankalar bu hamleyi gerçekleştirmedi.

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En uygun kredi faizleri hangi bankada?

KREDİ FAİZLERİ NE ZAMAN DÜŞECEK?

Bankaların yılbaşına kadar konut, taşıt ve tüketici kredisi faiz oranlarında adım atması bekleniyor. Özellikle kamu bankalarının konut kredisi faizini revize etmesi öngörülüyor. Yılbaşına kadar adım atılmaması durumunda gözler, Ocak ayına çevrilecek.