Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En uygun kredi faizleri hangi bankada?

Kredi faiz oranlarının düşmesi bekleniyor! Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan düşürmesinin ardından gözler bankalara çevrildi. Politika faizi yüzde 12'ye düşerken, bankalar mevduat faizlerini yeniden revize etti. Ancak kredi faiz oranlarında bir indirime gidilmedi. Vatandaşlar özellikle devlet bankalarından konut kredisi faizleri konusunda adım bekliyor. Birçok banka konut kredisini 0,99 faiz oranı ile veriyor. Kamu bankalarında da durum böyle. Ancak Merkez Bankası'nın son hamlesinin ardından bu oranın daha da düşmesi kuvvetli ihtimal. Peki, kredi faizleri ne zaman düşecek? Bankalarda en düşük kredi faiz oranı ne? İşte güncel kredi faiz oranları 24 Aralık...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 10:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





