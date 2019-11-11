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TOKİ evleri satılabilir mi? TOKİ evimi ne zaman satabilirim? TOKİ konutu kiralanabilir mi?

TOKİ evleri satılabilir mi? TOKİ evimi ne zaman satabilirim? TOKİ konut tapusu ne zaman alınır? TOKİ konutu kiralanabilir mi? Bu sorular yoğun şekilde aranıyor. Dar gelirli vatandaşlar TOKİ'nin projeleri ile ev sahibi oluyor. 20 yıla varan taksitlendirmelerle milyonlarca kişiyi ev sahibi yapan TOKİ, projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Şu anda 350 TL taksitle verilen TOKİ evleri mevcut. Ancak TOKİ evlerini alacak olanlar satamama endişesi yaşıyor. Peki, TOKİ evleri satılabilir mi? İşte TOKİ evleri ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 11.11.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 17:13
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TOKİ evleri satılabilir mi? TOKİ evimi ne zaman satabilirim? TOKİ konutu kiralanabilir mi?

TOKİ dar gelirli vatandaşları Türkiye'nin her bölgesine ev sahibi yapmayı sürüdürüyor. Birçok vatandaş TOKİ fırsatları ile kira öder gibi ev sahibi olurken, TOKİ de sosyal konutlarını hız kesmeden devam ettiriyor. TOKİ'den ev alacak olan vatandaşlar kiralama ve satma konusunda birçok detayı araştırıyor. TOKİ evlerini ömür boyu satamama gibi bir durum söz konusu değil. Peki, TOKİ evimi ne zaman satabilirim? TOKİ konutu kiralanabilir mi? İşte detaylar...

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TOKİ evleri satılabilir mi? TOKİ evimi ne zaman satabilirim? TOKİ konutu kiralanabilir mi?

TOKİ EVİMİ NE ZAMAN SATABİLİRİM?

TOKİ'den devir işlemlerini ilişkin yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız idaremizden aldığı konutunu bir başkasına devretme istediğinde gayrimenkul satış sözleşmesinin 9'uncu maddesinde yer alan 'Alıcının devir yetkisi ve diğer işlemler" başlığını inceleyerek işlem yapmaları gerekmektedir.

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TOKİ evleri satılabilir mi? TOKİ evimi ne zaman satabilirim? TOKİ konutu kiralanabilir mi?

Alt gelir grubu satışlarında borç bitmeden konut devri ve kiralamazı yapılamaz. Standart (Orta gelir) gelir grubu projelerinde ise konut teslim alındıktan 1 ya da 2 yıl sonra konut devir işlemi gerçekleştirilebilir.

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TOKİ evleri satılabilir mi? TOKİ evimi ne zaman satabilirim? TOKİ konutu kiralanabilir mi?

GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

Devir işlemleri yalnızca gayrimenkul satış sözleşmesinin imzalandığı banka aracığılı ile yapılabilmektedir. Satış ve devir işlemleri için noter aracılığı ile yapılan işlemler idaremiz tarafından resmi bir geçerliliği bulunmamaktadır." denildi.

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TOKİ evleri satılabilir mi? TOKİ evimi ne zaman satabilirim? TOKİ konutu kiralanabilir mi?

TOKİ ALT GELİR GRUBU VE EMEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),