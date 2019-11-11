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TOKİ evleri satılabilir mi? TOKİ evimi ne zaman satabilirim? TOKİ konutu kiralanabilir mi?
TOKİ evleri satılabilir mi? TOKİ evimi ne zaman satabilirim? TOKİ konut tapusu ne zaman alınır? TOKİ konutu kiralanabilir mi? Bu sorular yoğun şekilde aranıyor. Dar gelirli vatandaşlar TOKİ'nin projeleri ile ev sahibi oluyor. 20 yıla varan taksitlendirmelerle milyonlarca kişiyi ev sahibi yapan TOKİ, projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Şu anda 350 TL taksitle verilen TOKİ evleri mevcut. Ancak TOKİ evlerini alacak olanlar satamama endişesi yaşıyor. Peki, TOKİ evleri satılabilir mi? İşte TOKİ evleri ile ilgili bilgiler...
Giriş Tarihi: 11.11.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 17:13
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