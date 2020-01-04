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Memur ve emekliye enflasyon zammı müjdesi! İşte polis, öğretmen, hemşire ve tüm memur maaşları...
Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Verilerin açıklanmasının ardından emekli maaşlarına yapılacak zamlar belli oldu. Milyonlarca emekli günlerdir maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırıyordu. Türkiye'de emeklilere ve işçiler enflasyon farkından korunuyor. İşçilere enflasyonun üstünde zam yapılırken, emeklilere enflasyon farkı ek olarak veriliyor. Buna göre, memurlar 1,49 oranında ek fark alacak. Toplamda yapılacak zam 5,49 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6,49 oranında zam alacak. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşları ve mesleklere göre yapılacak ödemeler...
Giriş Tarihi: 04.01.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 15:45
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