04 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Memur ve emekliye enflasyon zammı müjdesi! İşte polis, öğretmen, hemşire ve tüm memur maaşları...

Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Verilerin açıklanmasının ardından emekli maaşlarına yapılacak zamlar belli oldu. Milyonlarca emekli günlerdir maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırıyordu. Türkiye'de emeklilere ve işçiler enflasyon farkından korunuyor. İşçilere enflasyonun üstünde zam yapılırken, emeklilere enflasyon farkı ek olarak veriliyor. Buna göre, memurlar 1,49 oranında ek fark alacak. Toplamda yapılacak zam 5,49 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6,49 oranında zam alacak. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşları ve mesleklere göre yapılacak ödemeler...

İŞTE 2020 YILI ZAMLI MAAŞ LİSTESİ - VİDEO

Giriş Tarihi: 04.01.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 15:45
  • 1
  • 22
Memur ve emekliye enflasyon zammı müjdesi! İşte polis, öğretmen, hemşire ve tüm memur maaşları...

Emeklilerin alacağı zam oranı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşti. TÜİK'e göre aralık ayı enflasyonu yüzde 0.74 olurken yıllık enflasyon yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Böylelikle 2019 yılı Merkez Bankası ve YEP'in yüzde 12 hedefinin altında enflasyonla kapatıldı. Piyasa anketlerine göre ise aralık ayında aylık 0.45, yıllık 11.51 enflasyon ön görülmüştü. Enflasyon rakamları sonrası emekliler yoğun şekilde maaşlara yapılacak zammı araştırıyor. Zamlara enflasyon farkı ilave edildiğinde memurların yüzde 4 olarak belirlenen zammı 5,49 olacak. Yılın ikinci yarısından itibaren SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 6,49 oranında zam yapılacak. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli aylığı ne kadar? 2000 öncesi SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar oldu? 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? Öğretmen, polis, hemşire emeklileri ne kadar aylık alacak? İşte merak edilen soruların yanıtları ve ödeme tabloları...

İŞTE 2020 YILI ZAMLI MAAŞ LİSTESİ - VİDEO

  • 2
  • 22
Memur ve emekliye enflasyon zammı müjdesi! İşte polis, öğretmen, hemşire ve tüm memur maaşları...

EN DÜŞÜK SGK EMEKLİ AYLIĞI 2 BİN 111 TL OLACAK

Bu artışla 2000 öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı 1.983 TL'den 2 bin 111 TL'ye, 2000 sonrası emeklilerde en düşük SSK aylığı 1.181 TL'den 1.258 TL'ye; en düşük BAĞ-KUR aylığı 1.775 TL'den 1889,8 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da 1.250 TL'den 1330 TL'ye yükselecek.

İŞTE 2020 YILI ZAMLI MAAŞ LİSTESİ - VİDEO

  • 3
  • 22
Memur ve emekliye enflasyon zammı müjdesi! İşte polis, öğretmen, hemşire ve tüm memur maaşları...

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına geçen yıl ocak 10.19, temmuz ayında da yüzde 5.01 oranında zam yapılmıştı.

İŞTE 2020 YILI ZAMLI MAAŞ LİSTESİ - VİDEO

  • 4
  • 22
Memur ve emekliye enflasyon zammı müjdesi! İşte polis, öğretmen, hemşire ve tüm memur maaşları...

MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM ORANI 1,49

Memur ve emeklilere ocakta alacakları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödenecek. Böylece memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 5.49 oranında zam yapılacak.

İŞTE 2020 YILI ZAMLI MAAŞ LİSTESİ - VİDEO

  • 5
  • 22
Memur ve emekliye enflasyon zammı müjdesi! İşte polis, öğretmen, hemşire ve tüm memur maaşları...

Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 723 liradan 3 bin 927 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 522 liradan 2660 liraya yükselecek.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!