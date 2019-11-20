Altın fiyatları son durum: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?
Ons altın bir miktar tepki ile 1474 dolar seviyelerinden işlem görüyor. ABD senatosundan Hong Kong protestolarını destekleyen yasa tasarısının geçmesi ve ABD-Çin ticaret anlaşmasına dair belirsizliğin yerini olumsuz açıklamalara bırakması endekslerdeki düşüş üzerinde etkili oldu. Altın fiyatları 20 Kasım Çarşamba sabahına yükselişle başlarken, spot altın gram fiyatı 0,41 değer kazanarak 271 TL'ye ulaştı. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.11.2019 10:38Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 10:54