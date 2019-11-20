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Altın fiyatları son durum: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Ons altın bir miktar tepki ile 1474 dolar seviyelerinden işlem görüyor. ABD senatosundan Hong Kong protestolarını destekleyen yasa tasarısının geçmesi ve ABD-Çin ticaret anlaşmasına dair belirsizliğin yerini olumsuz açıklamalara bırakması endekslerdeki düşüş üzerinde etkili oldu. Altın fiyatları 20 Kasım Çarşamba sabahına yükselişle başlarken, spot altın gram fiyatı 0,41 değer kazanarak 271 TL'ye ulaştı. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.11.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 10:54
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Altın fiyatları son durum: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Altın fiyatları 20 Kasım 2019 Çarşamba sabahına yükselişle başladı. Ons Altın 1474 doların üstünde seyrederken, spot altın gram fiyatı 271 TL bandında. Altın kaybettiği değeri kazanmaya çalışırken, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı yakından izleniyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte detaylar...

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Altın fiyatları son durum: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

ONS ALTIN NE KADAR OLUR?

Ons altın bir miktar tepki ile 1476 $ seviyelerinden işlem görüyor. ABD senatosundan Hong Kong protestolarını destekleyen yasa tasarısının geçmesi ve ABD-Çin ticaret anlaşmasına dair belirsizliğin yerini olumsuz açıklamalara bırakması endekslerdeki düşüş üzerinde etkili oldu.

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Altın fiyatları son durum: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde 15 Aralık'ta tarifelerin daha fazla yükseltileceğini belirtti. Teknik olarak alçalan kanal trendi devam ediyor.

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Altın fiyatları son durum: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

1475-1480$ seviyesi orta bant olurken üst bant 1500$ seviyelerine denk geliyor. Zira 1480$ hattı kırılırsa buraya doğru çift dip görünümüyle hareket edebiliriz. Teknik olarak 1475/ 1480/ 1496 dirençler, 1464/ 1453/ 1448 ise desteklerdir.

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Altın fiyatları son durum: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞI BELİRSİZLİĞİ

Ticaret anlaşmasına yönelik belirsizlikler ve Hong Kong'da devam eden protestolar ons altın fiyatlarına destek sağlıyor. ABD Başkanı Donald Trump ve FED Başkanı Powell arasındaki görüşmede negatif faizler ve ekonomik büyüme meseleleri ele alınırken, Trump'ın dün kabine toplantısı sonrasında Çin'i tarifeleri artırmakla tehdit etmesi altının ons fiyatının 1470 $ üzerindeki hareketine destek sağlıyor.