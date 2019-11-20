Altın fiyatları son durum: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

ONS ALTIN NE KADAR OLUR?

Ons altın bir miktar tepki ile 1476 $ seviyelerinden işlem görüyor. ABD senatosundan Hong Kong protestolarını destekleyen yasa tasarısının geçmesi ve ABD-Çin ticaret anlaşmasına dair belirsizliğin yerini olumsuz açıklamalara bırakması endekslerdeki düşüş üzerinde etkili oldu.