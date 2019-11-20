TOKİ 22 ilde başvuru sırasıyla ev satacak! Düşük peşinat, 335 TL taksit! TOKİ kurasız ev başvuru şartları neler?
TOKİ 22 ilde dev bir kampanyaya daha imza atıyor. Dar gelirli yüz binlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ, sosyal konut çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda 22 ilde kura ve çekiliş olmadan ev satışı başlıyor. Şartları yerine getirenler başvuru önceliğine göre ev sahibi olacak. 20 yıla kadar vade seçeneğinin verileceği projede kira ücretinden bile daha düşük ücretlerle taksit ödenecek. Taksitler 335 TL'den başlıyor. Projede peşinatlar da oldukça düşük olacak. Peki, TOKİ 335 TL taksitle nerede ev satacak? TOKİ kurasız ev başvuru şartları neler? TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ evleri kiralanabilir mi? TOKİ evi satılabilir mi? İşte TOKİ projelerine dair detaylar...
Giriş Tarihi: 20.11.2019 11:02Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 11:07