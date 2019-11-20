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3600 günle erken emeklilik! Kimler 3600 gün primle emekli olabilir? SSK, Bağkur emeklilik şartları neler?
SSK (4/a) ve BAĞ-KUR (4/b) kapsamında çalışanlar ekonomideki konjonktürel gelişmelerden yoğun bir şekilde etkileniyorlar. İşsiz kalan, uzun süre sigortasız çalışan, çeşitli nedenlerle çalışma hayatına geç giren SSK'lılar ve işyerini kapatmak zorunda kalan BAĞ-KUR'lular, emeklilik için gerekli prim gününü dolduramadıkları için normal emeklilik hakkından yararlanamıyorlar. Prim günü eksik kişilere normalden daha geç yaşta ve daha düşük aylıkla emekli olma hakkı tanınıyor. Buna "yaştan emeklilik" de deniliyor. Peki, kimler 3600 gün primle emekli olabilir? SSK, Bağkur emeklilik şartları neler? İşte prim eksiği olanları yakından ilgilendiren bilgiler...
Giriş Tarihi: 20.11.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 10:10
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