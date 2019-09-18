Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank Garanti kredi faiz oranları! Konut kredisi faizleri yapılandırılabilir mi?

Merkez Bankası'nın 325 baz puanlık faiz indirim kararı sonrası bankalar harekete geçti. Repo faizinin düşmesi ile kredi faizlerini revize eden bankalar büyük indirimler yapmayı sürdürüyor. Özellikle kamu bankaları konut kredisi ve ihtiyaç kredisinde faiz oranlarını sert şekilde geriletti. Özel bankalar da, kamu bankaları ile rekabet edebilmek için hem konut hem de ihtiyaç kredilerinde faiz indirimine gidiyor. Kredi faiz indirimleri vatandaşın yüzünü güldürürken, konut satışlarında da büyük hareketlilik yaşanıyor. Yüzde 2'leri aşan konut kredisi faizleri Merkez Bankası'nın 2 toplantı da 750 baz puan indirime gitmesiyle yüzde 1'in altına kadar geriledi. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti, TEB, Yapıkredi, İNG, Denizbank, Albaraka Türk kredi faiz oranları kaç? Eski krediler yapılandırılabilir mi? İşte bankaların kredi faiz indirimleri ve yapılandırma koşulları...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 10:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





