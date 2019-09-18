18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank Garanti kredi faiz oranları! Konut kredisi faizleri yapılandırılabilir mi?

Merkez Bankası'nın 325 baz puanlık faiz indirim kararı sonrası bankalar harekete geçti. Repo faizinin düşmesi ile kredi faizlerini revize eden bankalar büyük indirimler yapmayı sürdürüyor. Özellikle kamu bankaları konut kredisi ve ihtiyaç kredisinde faiz oranlarını sert şekilde geriletti. Özel bankalar da, kamu bankaları ile rekabet edebilmek için hem konut hem de ihtiyaç kredilerinde faiz indirimine gidiyor. Kredi faiz indirimleri vatandaşın yüzünü güldürürken, konut satışlarında da büyük hareketlilik yaşanıyor. Yüzde 2'leri aşan konut kredisi faizleri Merkez Bankası'nın 2 toplantı da 750 baz puan indirime gitmesiyle yüzde 1'in altına kadar geriledi. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti, TEB, Yapıkredi, İNG, Denizbank, Albaraka Türk kredi faiz oranları kaç? Eski krediler yapılandırılabilir mi? İşte bankaların kredi faiz indirimleri ve yapılandırma koşulları...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 10:16
  • 1
  • 32
Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank Garanti kredi faiz oranları! Konut kredisi faizleri yapılandırılabilir mi?

Konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları hızla düşüyor. Merkez Bankası'nın Murat Uysal başkanlığında gerçekleşen iki PPK toplantısında 750 baz puan faiz indirime gidildi. Kararlar piyasalarca olumlu karşılanırken, kamu bankalarının önclüğünde faiz indirim adımları gelmeye başladı. Yüzde 2'leri aşan konut kredisi faiz oranları yüzde 1'in altına kadar çekildi. İhtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları da sert şekilde gerilemeye devam ediyor. Vatandaşlar yüksek faizle çektikleri kredileri yapılandırmak istiyor. Peki, bu mümkün mü? İşte bankaların güncel faiz oranları ve yapılandırma koşulları ile ilgili bilgiler...

  • 2
  • 32
Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank Garanti kredi faiz oranları! Konut kredisi faizleri yapılandırılabilir mi?

YÜKSEK FAİZLİ KONUT KREDİLERİ YAPILANDIRILABİLİR Mİ?

Konut kredisi çeken vatandaşlar, bankaların sunduğu anlaşmalara göre faizler düştüğünde yapılandırmaya gidebiliyor. Bu hak sınırlı sayıda tanınırken, her durumda kullanılamıyor. Kredi faizlerinin sert şekilde düştüğü dönemde binlerce kişi tarafından merak edilen yapılandırma hakkı ile ilgili genel çerçeve şöyle:

  • 3
  • 32
Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank Garanti kredi faiz oranları! Konut kredisi faizleri yapılandırılabilir mi?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını 0,99 olarak güncelledi. Daha önce bu seviyenin üzerinde kredi kullananlar konut kredisi faizini düşürmek istiyor. Ancak bankalar konut kredisi faiz oranlarını açıklarken, 'yeni konut alımı' ibaresini kullandı.

  • 4
  • 32
Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank Garanti kredi faiz oranları! Konut kredisi faizleri yapılandırılabilir mi?

Bu ibare sonrası daha önce konut kredisi çekenlerin yapılandırma hakkı kalmadı. Ancak faiz indirimlerinde, tüm krediler için ifadesi yer alırsa yapılandırma hakkı veriliyor. Vatandaşların bankalarına giderek yeni koşulları konuşmasında fayda var. Kurallar, BDDK kuralları kapsamında bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor.

  • 5
  • 32
Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank Garanti kredi faiz oranları! Konut kredisi faizleri yapılandırılabilir mi?

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE YAPILANDIRMA HAKKI VAR MI?

İhtiyaç kredileri dünya genelinde en çok kullanılan kredi çeşidi olarak biliniyor. Tüketici kredisi olarak da adlandırılan kredilerde genelde yapılandırma hakkı bulunmuyor. Ancak bazı bankalar belli prosedürler çerçevesinde müşterilerine kolaylık sağlayabiliyor.