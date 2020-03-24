Halbank'tan 50 bin TL kredi müjdesi! Halkbank esnaf kredi desteği şartları neler? Kredi desteği nasıl alınır? Halbank esnafa kredi desteği şartları neler? Halkbak kredi desteği nasıl alınır? "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında reel ekonomiye desteğini sürdüen Halkbank, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında esnaf ve sanatkarlara yönelik "Esnaf Destek Paketi"ni duyurdu. Buna göre, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği verilecek. Peki, Halkbank esnaf kredi desteği şartları neler? Kredi desteği nasıl alınır? Giriş Tarihi: 24.03.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 17:10
Halkbank 50 bin TL kredi desteği nasıl alınır? Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği verileceği bildirildi. Bu açıklamaların ardından kredi desteği ile ilgili şartlar araştırılmaya başlandı. Peki, Halkbank 50 bin TL esnaf kredi desteği şartları neler? Halkbank esnaf kredi desteği nasıl alınır? İşte ayrıntılar...
HALBANK ESNAF KREDİ DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?
Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında reel ekonomiye desteğini sürdüren banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkarlara yönelik "Esnaf Destek Paketi"ni duyurdu.
Destek paketiyle devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup, paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırımlarına yönelik uygulama devam edecek.
Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan ayrım yapmaksızın tüm esnaf ve sanatkarların da imkanlardan istifade edebilmesi amaçlandı. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak işletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek.
İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin liraya kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecek.
ESNAFA ÖZEL İKİ YENİ ÜRÜN
Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkârlar yararlanabilecek.