Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faizler düşecek mi, yükselecek mi?

Kredi faizlerinde düşüş sürüyor. Konut kredisi faiz oranları 0,98'e kadar çekilirken, aynı oran ihtiyaç kredisinde de yakalanmaya başladı. Taşıt kredisi faizleri düşüşe geçse de, özel anlaşmalar dışında beklenen adım gelmedi. Vatandaşlar, kamu bankaları ve özel bankalardan daha fazla faiz indirimi bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, faizlerin hızla düşmesini beklediğini söyledi. Başkan Erdoğan, 2020 yılında tek haneli faize geçişin olacağını ifade etti. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından yerine gelen Murat Uysal, faiz indirimlerinde cesur kararlar aldı. Uysal göreve geldiğinde politika faizi yüzde 24'tü. Gerçekleştirilen 3 faiz toplantısında 10 puan indirime gidildi. Böylece politika faizi yüzde 14'e çekildi. Bankalara daha esnek faiz indirim alanı yaratılmış oldu. Şimdi gözler yılın son faiz toplantısında. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faizler düşecek mi, yükselecek mi? İşte Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği son PPK toplantısının tarihi ve detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 10:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





