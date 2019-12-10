10 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faizler düşecek mi, yükselecek mi?

Kredi faizlerinde düşüş sürüyor. Konut kredisi faiz oranları 0,98'e kadar çekilirken, aynı oran ihtiyaç kredisinde de yakalanmaya başladı. Taşıt kredisi faizleri düşüşe geçse de, özel anlaşmalar dışında beklenen adım gelmedi. Vatandaşlar, kamu bankaları ve özel bankalardan daha fazla faiz indirimi bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, faizlerin hızla düşmesini beklediğini söyledi. Başkan Erdoğan, 2020 yılında tek haneli faize geçişin olacağını ifade etti. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından yerine gelen Murat Uysal, faiz indirimlerinde cesur kararlar aldı. Uysal göreve geldiğinde politika faizi yüzde 24'tü. Gerçekleştirilen 3 faiz toplantısında 10 puan indirime gidildi. Böylece politika faizi yüzde 14'e çekildi. Bankalara daha esnek faiz indirim alanı yaratılmış oldu. Şimdi gözler yılın son faiz toplantısında. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faizler düşecek mi, yükselecek mi? İşte Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği son PPK toplantısının tarihi ve detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 10:36
  • 1
  • 16
Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faizler düşecek mi, yükselecek mi?

Merkez Bankası politika faizini 3 toplantıda 1000 baz puan geriletti. Yüzde 24 seviyesindeki faiz oranı kasım ayı itibarıyla yüzde 14'e gerilerken bankalardan birçok kredi faiz indirim haberi geldi. Birçok banka kredi faizini konut alımlarında yüzde 1 ve altına çekerken, ihtiyaç kredisinde de benzer adımlar gelmeye başladı. Taşı kredisi faiz oranları ise 1,10 seviyelerinde seyrediyor. Birçok kişi kredi faizlerinin daha da düşmesini istiyor. Kredi faizlerindeki düşüş piyasaya can suyu olurken, konut ve araç satışları da resmen patladı. Şimdi gözler yılın son faiz toplantısında. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faizler düşecek mi, yükselecek mi? İşte detaylar...

  • 2
  • 16
Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faizler düşecek mi, yükselecek mi?

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası yılın son Para Politikaları Kurulu toplantısını yapmaya hazırlanıyor. Bankaların faiz indirimlerindeki en önemli karar merci olan Merkez Bankası, politika faizini düşürürse yeni faiz indirimleri başlayacak. Kritik toplantı 12 Aralık Perşembe günü sabah 10.00'da yapılacak.

  • 3
  • 16
Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faizler düşecek mi, yükselecek mi?

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, önceki başkan Murat Çetinkaya'nın aksine daha cesur adımlar atıyor. Enflasyon verilerindeki düzelme, ekonomik rahatlamanın verdiği güvenle hareket eden Murat Uysal, 3 toplantıda 10 puan faiz indirimi gerçekleştirdi.

  • 4
  • 16
Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faizler düşecek mi, yükselecek mi?

Uysal başkan olmadan önce politika faizi yüzde 24'tü. 4 ay gibi kısa bir sürede 10 puan indirime giden Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'e çekti. Enflasyondaki olumlu gidiş nedeniyle bir faiz indirimi daha bekleniyor.

  • 5
  • 16
Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faizler düşecek mi, yükselecek mi?

POLİTİKA FAİZİ NE KADAR DÜŞECEK?

Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 2 puan indirim yapılması bekleniyor. Son toplantıda 2 puan indirim gerçekleşirse politika faizi yüzde 12'ye düşecek ve 2020 öncesi tek haneli faiz için önemli bir adım atılacak.