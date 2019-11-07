Emekliye 1.244 TL! Ocak zammıyla beraber...

Milyonlarca emekli Ocak zammını bekliyor. Yüzde 5.31 çıkan 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 62 ile 300 lira arasında artış yaşanacak. En düşük maaş bin 244 lira olacak, Kasım ve Aralık enflasyonu oranları yükseltebilecek. Peki, emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 07.11.2019 04:44 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 08:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





