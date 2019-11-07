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Emekliye 1.244 TL! Ocak zammıyla beraber...

Milyonlarca emekli Ocak zammını bekliyor. Yüzde 5.31 çıkan 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 62 ile 300 lira arasında artış yaşanacak. En düşük maaş bin 244 lira olacak, Kasım ve Aralık enflasyonu oranları yükseltebilecek. Peki, emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 07.11.2019 04:44 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 08:51
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Emekliye 1.244 TL! Ocak zammıyla beraber...

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için önemli viraj aşıldı.

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Emekliye 1.244 TL! Ocak zammıyla beraber...

Zam oranını gösterecek 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon merakla beklenirken, bunun 4 aylık bölümü belli oldu.

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Emekliye 1.244 TL! Ocak zammıyla beraber...

Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 5.31 çıktı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak.

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Emekliye 1.244 TL! Ocak zammıyla beraber...

TAVAN 5.961 LİRA
TAKVİM, hem gerçekleşen enflasyona hem de tahminlere göre yeni maaşları hesapladı.

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Emekliye 1.244 TL! Ocak zammıyla beraber...

Buna göre; yüzde 5.31'lik artış maaşları 62,76 ile 300,59 lira arasında yükseltecek.