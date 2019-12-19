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Altın fiyatları son dakika ne kadar? Altın fiyatları düşer mi? Güncel gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları

Altın fiyatları yükselişini artırarak sürdürüyor. Geçen haftadan itibaren yükseliş trendi yakalayan altının gram fiyatı 280 TL'yi aştı. Çeyrek altın yeniden 460 TL'ye dayandı. Tam altın ise 1827 TL'yi aştı. Uzmanlar altın fiyatlarındaki yükselişin süreceğini ifade ederken, vatandaşlar altının yılı nasıl tamamlayacağını merak ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşer mi? İşte güncel gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:38
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Altın fiyatları son dakika ne kadar? Altın fiyatları düşer mi? Güncel gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk gününden itibaren yükseliş hızını arttırdı. Uzun süre dalgalanma yaşayan altın fiyatları geçen hafta toparlanırken, bu hafta yükseliş trendi yakaladı. Altın fiyatlarının yıl sonunu pozitif ivme ile kapatması beklenirken, gram altın şimdiden 280 TL'yi aştı. Peki, altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Altın fiyatları düşer mi? İşte güncel gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları...

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Altın fiyatları son dakika ne kadar? Altın fiyatları düşer mi? Güncel gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları

ALTIN NASIL SEYREDECEK?

Bu haftanın başından bu yana sığ bir seyir izleyen ons altın, 1470 – 1480 seviyeleri arasındaki yatay hareketine devam etmekte. ABD – Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin birinci fazının tamamlanması ile birlikte artan risk iştahına ve sterlindeki sert düşüş nedeniyle dolar endeksinde oluşan yükseliş eğilimine rağmen ons altın fiyatları 1470 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ediyor.

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Altın fiyatları son dakika ne kadar? Altın fiyatları düşer mi? Güncel gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları

Altın fiyatlarında dolar endeksindeki yükseliş eğilimine rağmen hafta içerisinde görülen yatay ve istikrarlı seyrin temelinde, piyasalardaki "anlaşmasız Brexit" endişelerinin yeniden gün yüzüne çıkması etkili oldu.

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Altın fiyatları son dakika ne kadar? Altın fiyatları düşer mi? Güncel gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları

Bunun yanı sıra, petrol fiyatlarında görülen yükseliş hareketinin de enflasyonist beklentileri artırarak ons altındaki değerlenmeye katkıda bulunduğunu belirtebiliriz.

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Altın fiyatları son dakika ne kadar? Altın fiyatları düşer mi? Güncel gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1476,97 seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatlarının kısa vadede 1462 – 1480 seviyeleri arasında hareket edeceğine ilişkin beklentimizi sürdürmekteyiz.