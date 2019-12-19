Altın fiyatları son dakika ne kadar? Altın fiyatları düşer mi? Güncel gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları
Altın fiyatları yükselişini artırarak sürdürüyor. Geçen haftadan itibaren yükseliş trendi yakalayan altının gram fiyatı 280 TL'yi aştı. Çeyrek altın yeniden 460 TL'ye dayandı. Tam altın ise 1827 TL'yi aştı. Uzmanlar altın fiyatlarındaki yükselişin süreceğini ifade ederken, vatandaşlar altının yılı nasıl tamamlayacağını merak ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşer mi? İşte güncel gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:25Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:38