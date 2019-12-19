Altın fiyatları son dakika ne kadar? Altın fiyatları düşer mi? Güncel gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları

ALTIN NASIL SEYREDECEK?

Bu haftanın başından bu yana sığ bir seyir izleyen ons altın, 1470 – 1480 seviyeleri arasındaki yatay hareketine devam etmekte. ABD – Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin birinci fazının tamamlanması ile birlikte artan risk iştahına ve sterlindeki sert düşüş nedeniyle dolar endeksinde oluşan yükseliş eğilimine rağmen ons altın fiyatları 1470 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ediyor.