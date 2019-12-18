TOKİ hangi illerde ve ilçelerde konut yapacak? 2020 TOKİ konutları nerelerde yapılacak?

TOKİ hangi illerde konut yapacak sorusu en çok araştırılan konuların başında geliyor. 2020 TOKİ konutları nerelerde yapılacak? Türkiye genelinde 100 bin konut için başvurulara yoğun katılım sürüyor. TOKİ konutlarında 849 TL taksitle, 240 aya varan vadelerle ödeme planı oluşturulabilecek. Peki, TOKİ hangi illerde ve ilçelerde konut yapacak? Konutlar en çok İstanbul'u kapsayacak. İstanbul il sınırları içerisinde 10 bin konut yapılacağı duyuruldu. 2+1 ve 3+1 konutlar için başvurular devam ediyor. 81 ilde yapılacak 100 bin konutun inşasına yılbaşından sonra başlanacak. İşte, TOKİ hangi illerde konut yapacak sorusunun yanıtı!