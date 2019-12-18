BİZE ULAŞIN
TOKİ hangi illerde ve ilçelerde konut yapacak? 2020 TOKİ konutları nerelerde yapılacak?
2020 TOKİ konutları hangi illerde yapılacak? TOKİ hangi illerde konut yapacak? TOKİ'den dar gelirli vatandaşlara müjdeli haber geldi. Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konut için başvurular başladı. 15 Ocak'a kadar sürecek başvurulara milyonlarca kişinin katılım göstermesi bekleniyor. 2+1 konutlara için 500 TL, 3+1 konutlar için ise 1000 TL başvuru bedeli yatırılması gerekiyor. Başvurular tamamlandıktan sonra hak sahipleri kura ile belirlenecek. Peki, TOKİ hangi illerde konut yapacak? İşte o illerin ve ilçelerin listesi…
Giriş Tarihi: 18.12.2019 20:03 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 20:06
- 1
- 33
- 2
- 33
- 3
- 33
- 4
- 33
- 5
- 33