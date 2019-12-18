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TOKİ hangi illerde ve ilçelerde konut yapacak? 2020 TOKİ konutları nerelerde yapılacak?

2020 TOKİ konutları hangi illerde yapılacak? TOKİ hangi illerde konut yapacak? TOKİ'den dar gelirli vatandaşlara müjdeli haber geldi. Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konut için başvurular başladı. 15 Ocak'a kadar sürecek başvurulara milyonlarca kişinin katılım göstermesi bekleniyor. 2+1 konutlara için 500 TL, 3+1 konutlar için ise 1000 TL başvuru bedeli yatırılması gerekiyor. Başvurular tamamlandıktan sonra hak sahipleri kura ile belirlenecek. Peki, TOKİ hangi illerde konut yapacak? İşte o illerin ve ilçelerin listesi…

Giriş Tarihi: 18.12.2019 20:03 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 20:06
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TOKİ hangi illerde ve ilçelerde konut yapacak? 2020 TOKİ konutları nerelerde yapılacak?

TOKİ hangi illerde konut yapacak sorusu en çok araştırılan konuların başında geliyor. 2020 TOKİ konutları nerelerde yapılacak? Türkiye genelinde 100 bin konut için başvurulara yoğun katılım sürüyor. TOKİ konutlarında 849 TL taksitle, 240 aya varan vadelerle ödeme planı oluşturulabilecek. Peki, TOKİ hangi illerde ve ilçelerde konut yapacak? Konutlar en çok İstanbul'u kapsayacak. İstanbul il sınırları içerisinde 10 bin konut yapılacağı duyuruldu. 2+1 ve 3+1 konutlar için başvurular devam ediyor. 81 ilde yapılacak 100 bin konutun inşasına yılbaşından sonra başlanacak. İşte, TOKİ hangi illerde konut yapacak sorusunun yanıtı!

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TOKİ hangi illerde ve ilçelerde konut yapacak? 2020 TOKİ konutları nerelerde yapılacak?

BAŞVURULAR SÜRÜYOR!

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvuru yapılabiliyor.

Başvuru işlemlerini ayrıca e-Devlet üzerinden de yapmak mümkün.

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TOKİ hangi illerde ve ilçelerde konut yapacak? 2020 TOKİ konutları nerelerde yapılacak?

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, TOKİ tarafından değerlendirilecek ve başvuruya engel bir durum yoksa ödeme süreci başlatılacak. Bu aşamada başvuru sahibinin T.C. Ziraat Bankası nezdinde Türk Lirası (TL) olarak açılmış bir cari hesabı varsa, müsait olan hesabından otomatik olarak 500 lira tahsil edilecek.

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TOKİ hangi illerde ve ilçelerde konut yapacak? 2020 TOKİ konutları nerelerde yapılacak?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

* T.C. vatandaşı olması,

* Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

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TOKİ hangi illerde ve ilçelerde konut yapacak? 2020 TOKİ konutları nerelerde yapılacak?

* Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).