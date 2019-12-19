TOKİ 335 TL taksitle kurasız ev satıyor! Başvuru için son 12 gün!

TOKİ durmak bilmiyor. Toplu Konut İdaresi, milyonlarca kişiyi ev sahibi yaptı. Uygun koşullar, değerli projeler ile özellikle dar gelirlilerin hayallerini gerçekleştiren TOKİ, son olarak 50 bin sosyal konut satışını tamamlamıştı. TOKİ şimdi de 100 bin sosyal konut için kolları sıvadı. Başvurular 15 Aralık'ta başladı. Dar gelirlileri kira öder gibi ev sahibi yapmak hükümetin en öncelikli gündemlerinde biri durumunda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta vatandaşların ev alması için uygun çalışmaların yapılmasını dile getiriyor. Ancak TOKİ bunun dışında da fırsatlar sunuyor. Kurasız, çekilişsiz, öncelikli başvuru ile 22 ilde konut satışı yapılıyor. Konutlar için son başvuru 31 Aralık'ta yapılacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 10:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





