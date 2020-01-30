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Şubat maaşında zamlı AGİ'leri kontrol etmeyi unutmayın! 2020 zamlı AGİ ne kadar oldu? İşte yeni AGİ tablosu...

Asgari ücrete yüzde 15,03 oranında zam gerçekleşti. Asgari ücretliler Ocak ayında ilk zamlı maaşlarını aldılar. Ancak özel sektörde işçilerin zamlı maaşları büyük oranda şubat ayında yatıyor. İşçiler şubat ayında Ocak maaşını alacakları için zamlı AGİ'leri ve maaşlarını merak ediyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 15'lik zam sonrası AGİ tablosu değişti. En düşük AGİ 220 TL'nin üzerine çıktı. Asgari Geçim İndirimi ücreti, işçinin medeni durumu, eşinin iş durumu ve çocuk sayısına göre değişiyor. En yüksek AGİ evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olanlara ödenirken, en düşük AGİ bekarlara ödeniyor. Şubat maaşında zamlı AGİ'leri kontrol etmeyi unutmayın. Peki, 2020 zamlı AGİ ne kadar oldu? İşte yeni AGİ tablosu...

Giriş Tarihi: 30.01.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 14:28
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Şubat maaşında zamlı AGİ'leri kontrol etmeyi unutmayın! 2020 zamlı AGİ ne kadar oldu? İşte yeni AGİ tablosu...

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişi zamlı maaşlarını bu ay alacak. Maaşlar çalışılan süre boyunca ödendiği için Ocak ayında Aralık, Şubat ayında Ocak maaşı alınıyor. İşçilerin Şubat ayındaki maaşlarında zamlar hesaplara geçiyor. Zamlı maaşlar birçok kişinin kafasında soru işaretleri bırakıyor. Bordroyu alana kadar ne kadar zam aldığını tam olarak netleştiremeyen işçiler AGİ'leri kontrol ediyor. AGİ ücreti 2020 yılında yüzde 15 arttı. En düşük AGİ 220 TL'yi aştı. Peki, 2020 zamlı AGİ ne kadar oldu? İşte yeni AGİ tablosu...

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Şubat maaşında zamlı AGİ'leri kontrol etmeyi unutmayın! 2020 zamlı AGİ ne kadar oldu? İşte yeni AGİ tablosu...

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 15 ZAM YAPILDI

Asgari ücret zammı Aralık ayında yapılan görüşmelerle belirlendi. Enflasyonun yüzde 11,84 olarak gerçekleştiği yılda asgari ücrete yüzde 15,03 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük asgari ücret ödemesi 2 bin 324 TL oldu. Brüt asgari ücret ise 2 bin 943 TL olarak görülüyor.

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Şubat maaşında zamlı AGİ'leri kontrol etmeyi unutmayın! 2020 zamlı AGİ ne kadar oldu? İşte yeni AGİ tablosu...

AGİ'YE DE YÜZDE 15 ZAM GELDİ

Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen ve asgari ücretlilerin dışında kalan kesime de verilen AGİ de zamlandı. AGİ zammı, asgari ücret ile doğru orantılı olarak yüzde 15 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 191 TL olan en düşük AGİ bu yıl 220 TL'yi aştı.

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Şubat maaşında zamlı AGİ'leri kontrol etmeyi unutmayın! 2020 zamlı AGİ ne kadar oldu? İşte yeni AGİ tablosu...

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEDİR?

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

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Şubat maaşında zamlı AGİ'leri kontrol etmeyi unutmayın! 2020 zamlı AGİ ne kadar oldu? İşte yeni AGİ tablosu...

2020 AGİ TABLOSU

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL