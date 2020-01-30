Şubat maaşında zamlı AGİ'leri kontrol etmeyi unutmayın! 2020 zamlı AGİ ne kadar oldu? İşte yeni AGİ tablosu...

Asgari ücrete yüzde 15,03 oranında zam gerçekleşti. Asgari ücretliler Ocak ayında ilk zamlı maaşlarını aldılar. Ancak özel sektörde işçilerin zamlı maaşları büyük oranda şubat ayında yatıyor. İşçiler şubat ayında Ocak maaşını alacakları için zamlı AGİ'leri ve maaşlarını merak ediyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 15'lik zam sonrası AGİ tablosu değişti. En düşük AGİ 220 TL'nin üzerine çıktı. Asgari Geçim İndirimi ücreti, işçinin medeni durumu, eşinin iş durumu ve çocuk sayısına göre değişiyor. En yüksek AGİ evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olanlara ödenirken, en düşük AGİ bekarlara ödeniyor. Şubat maaşında zamlı AGİ'leri kontrol etmeyi unutmayın. Peki, 2020 zamlı AGİ ne kadar oldu? İşte yeni AGİ tablosu...

Giriş Tarihi: 30.01.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 14:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





