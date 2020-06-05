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Konut kredisi başvuruları nasıl yapılır? Kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli konut kredisi kampanyalarına yoğun ilgi gösteriliyor. Kredi kampanyasının açıklanmasının ardından ev sahibi olmak isteyenler, kredi detaylarını araştırmaya başladılar. Paket kapsamında; yeni(sıfır) ve ikinci el konutlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de azami 750 bin TL'ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL'ye kadar kredi kullanılabilecek. Peki, 0,64-0,74 faizli konut kredisi şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi kampanyası başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...