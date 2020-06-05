05 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 0,64-0,74 faizli konut kredisi şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi kampanyası başvuru nasıl yapılır?

0,64-0,74 faizli konut kredisi şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi kampanyası başvuru nasıl yapılır?

Ev alacakları yakından ilgilendiren konut kredisine başvurular başladı. Halbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından açıklanan dev paketin içerisinde yer alan konut kredisine yoğun ilgi gösteriliyor. Azami 12 ödemesiz dönemli 15 yıla kadar vadeli konut kredisinin detayları belli oldu. Sıfır konutta aylık faiz oranı 0,64, ikinci el konutta aylık faiz oranı 0,74 olacak. Peki, 0,64-0,74 faizli konut kredisi şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi kampanyası başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 13:07
  • 1
  • 11
0,64-0,74 faizli konut kredisi şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi kampanyası başvuru nasıl yapılır? GALERİ DEVAM EDİYOR

Konut kredisi başvuruları nasıl yapılır? Kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli konut kredisi kampanyalarına yoğun ilgi gösteriliyor. Kredi kampanyasının açıklanmasının ardından ev sahibi olmak isteyenler, kredi detaylarını araştırmaya başladılar. Paket kapsamında; yeni(sıfır) ve ikinci el konutlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de azami 750 bin TL'ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL'ye kadar kredi kullanılabilecek. Peki, 0,64-0,74 faizli konut kredisi şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi kampanyası başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

  • 2
  • 11
0,64-0,74 faizli konut kredisi şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi kampanyası başvuru nasıl yapılır?

KONUT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2 Haziran'da başlayan konut kredisi başvuruları, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılıyor.

  • 3
  • 11
0,64-0,74 faizli konut kredisi şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi kampanyası başvuru nasıl yapılır?

Avantajlı faiz oranları ile kullanılabilecek konut kredileri ister aylık eşit taksitlerle, ister 12 aya kadar ödemesiz dönem imkanı ile 15 yıla varan vadede, yüzde 10'dan başlayan, düşük peşinat oranı ile yararlanılabilecek.

  • 4
  • 11
0,64-0,74 faizli konut kredisi şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi kampanyası başvuru nasıl yapılır?

İŞTE ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

  • 5
  • 11
0,64-0,74 faizli konut kredisi şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi kampanyası başvuru nasıl yapılır?

KONUTTA EN DÜŞÜK FAİZ

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.