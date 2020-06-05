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0,64-0,74 faizli konut kredisi şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi kampanyası başvuru nasıl yapılır?
Ev alacakları yakından ilgilendiren konut kredisine başvurular başladı. Halbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından açıklanan dev paketin içerisinde yer alan konut kredisine yoğun ilgi gösteriliyor. Azami 12 ödemesiz dönemli 15 yıla kadar vadeli konut kredisinin detayları belli oldu. Sıfır konutta aylık faiz oranı 0,64, ikinci el konutta aylık faiz oranı 0,74 olacak. Peki, 0,64-0,74 faizli konut kredisi şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi kampanyası başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 05.06.2020 12:40Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 13:07