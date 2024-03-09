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Haberler Galeri 12 yıl sigortası yatan emekli oluyor! Başvuru için gereken şart açıklandı! 48, 50, 52 yaşında emeklilik jesti

12 yıl sigortası yatan emekli oluyor! Başvuru için gereken şart açıklandı! 48, 50, 52 yaşında emeklilik jesti

Erken emekliliğin temelini sigorta başlangıç tarihi oluşturur. Emeklilik için gereken prim gün sayısını ve yaş şartını doğrudan etkileyen bu tarih erken emeklilik hedefleyenler için hayati öneme sahiptir. Sigorta başlangıç tarihini olabildiğince erkene çekmek bu hedefe ulaşmada önemli bir strateji olarak karşımıza çıkar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu esnek şartlar bu süreci kolaylıkla yönetmenize imkan tanır.

Giriş Tarihi: 09.03.2024 14:44
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12 yıl sigortası yatan emekli oluyor! Başvuru için gereken şart açıklandı! 48, 50, 52 yaşında emeklilik jesti

12.5 Yıl Primle Emeklilik Fırsatı

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında SSK'lı olarak sigortalı olanlar için kısmi emeklilik bir imkandır. Bu sistemde, yaklaşık 12.5 yıl prim ödemiş ve 25 yıldır sigortalı olan bireyler, kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını doldurmuş olmaları halinde emeklilik hakkı kazanabilmektedir.

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12 yıl sigortası yatan emekli oluyor! Başvuru için gereken şart açıklandı! 48, 50, 52 yaşında emeklilik jesti

Çocuk Avantajı

Kadın çalışanlar, üç çocuğa kadar yapılabilecek borçlanma ile toplamda 2160 gün, yani 6 yıl prim kazanımı sağlayabilir.

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12 yıl sigortası yatan emekli oluyor! Başvuru için gereken şart açıklandı! 48, 50, 52 yaşında emeklilik jesti

Bu durum, 3 çocuk sahibi bir anne için, yaş ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getirmesi durumunda, 6 yıl erken emeklilik anlamına gelir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, çocukların sigorta başlangıç tarihinden önce doğmuş olması gerektiğidir.

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12 yıl sigortası yatan emekli oluyor! Başvuru için gereken şart açıklandı! 48, 50, 52 yaşında emeklilik jesti

Askerlik Borçlanması

Erkekler için askerlik süreleri, sigortalı olmadan önce yapılmışsa, borçlanma yoluyla prim kazanımı sağlanabilir ve sigorta giriş tarihi, borçlanılan gün kadar geri çekilir.

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12 yıl sigortası yatan emekli oluyor! Başvuru için gereken şart açıklandı! 48, 50, 52 yaşında emeklilik jesti

Bu, erkek sigortalılar için en az 1 yaş erken emeklilik fırsatı sunar.