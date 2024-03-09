HaberlerGaleri12 yıl sigortası yatan emekli oluyor! Başvuru için gereken şart açıklandı! 48, 50, 52 yaşında emeklilik jesti
12 yıl sigortası yatan emekli oluyor! Başvuru için gereken şart açıklandı! 48, 50, 52 yaşında emeklilik jesti
Erken emekliliğin temelini sigorta başlangıç tarihi oluşturur. Emeklilik için gereken prim gün sayısını ve yaş şartını doğrudan etkileyen bu tarih erken emeklilik hedefleyenler için hayati öneme sahiptir. Sigorta başlangıç tarihini olabildiğince erkene çekmek bu hedefe ulaşmada önemli bir strateji olarak karşımıza çıkar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu esnek şartlar bu süreci kolaylıkla yönetmenize imkan tanır.