12 yıl sigortası yatan emekli oluyor! Başvuru için gereken şart açıklandı! 48, 50, 52 yaşında emeklilik jesti

12.5 Yıl Primle Emeklilik Fırsatı

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında SSK'lı olarak sigortalı olanlar için kısmi emeklilik bir imkandır. Bu sistemde, yaklaşık 12.5 yıl prim ödemiş ve 25 yıldır sigortalı olan bireyler, kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını doldurmuş olmaları halinde emeklilik hakkı kazanabilmektedir.