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Haberler Galeri 500 TL bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? e-devlet açık kapı bayram harçlığı başvurusu var mı, olacak mı? EGM'den açıklama geldi...

500 TL bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? e-devlet açık kapı bayram harçlığı başvurusu var mı, olacak mı? EGM'den açıklama geldi...

500 TL bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala bayram harçlığına yönelik sorgulamalar sıklaştı. Sosyal medyada iddiaların artması sonrasında İçişleri Bakanlığı ve EGM tarafından konuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Böylelikle konuyla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 500 TL bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? e-devlet açık kapı bayram harçlığı başvurusu var mı, olacak mı? EGM'den açıklama geldi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2021 18:34
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500 TL bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? e-devlet açık kapı bayram harçlığı başvurusu var mı, olacak mı? EGM'den açıklama geldi...

500 TL bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? e-devlet açık kapı bayram harçlığı başvurusu var mı, olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı öncesinde e-Devlet üzerinden bayram harçlığı alınacağı iddiası yeniden gündeme geldi. Hemen hemen her bayramda gündeme gelen açık kapı harçlık başvurusuna yönelik açıklama İçişleri Bakanlığı ve EGM tarafından yapıldı. İşte, 500 TL bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? e-devlet açık kapı bayram harçlığı başvurusu var mı, olacak mı? EGM'den açıklama geldi...

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500 TL bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? e-devlet açık kapı bayram harçlığı başvurusu var mı, olacak mı? EGM'den açıklama geldi...

500 TL BAYRAM HARÇLIĞI İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.

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500 TL bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? e-devlet açık kapı bayram harçlığı başvurusu var mı, olacak mı? EGM'den açıklama geldi...

Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

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500 TL bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? e-devlet açık kapı bayram harçlığı başvurusu var mı, olacak mı? EGM'den açıklama geldi...

Vatandaşlarımızı yanlış yönlendiren bu tür art niyetli paylaşımları yapanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, ilgililer hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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500 TL bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? e-devlet açık kapı bayram harçlığı başvurusu var mı, olacak mı? EGM'den açıklama geldi...

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere verilen bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseldi.

İşte emekli ikramiyesi ödeme takvimi: