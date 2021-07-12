500 TL bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? e-devlet açık kapı bayram harçlığı başvurusu var mı, olacak mı? EGM'den açıklama geldi...

500 TL bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala bayram harçlığına yönelik sorgulamalar sıklaştı. Sosyal medyada iddiaların artması sonrasında İçişleri Bakanlığı ve EGM tarafından konuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Böylelikle konuyla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 500 TL bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? e-devlet açık kapı bayram harçlığı başvurusu var mı, olacak mı? EGM'den açıklama geldi...