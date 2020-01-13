ALTIN FİYATLARI düşüşte! Gram altın, tam altın, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları 13 Ocak Pazartesi gününe düşüşle başladı. Geride bıraktığımız hafta oldukça dalgalı bir süreç geçiren altın fiyatları İran- ABD geriliminin gölgesinde hareket etti. ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi suikast ile öldürmesi iki ülke arasında ipleri gerdi. İran, ABD'ye misilleme yaparak Irak'taki askeri üsleri vurdu. Savaş çıkacak beklentisi altın fiyatlarını rekor seviyelere yükseltti. Aynı günün akşamı ABD Başkanı donald Trump savaşı rafa kaldıran açıklamalarda bulundu. İran'dan da beklenilen savaş adımları gelmedi. Piyasalar bu gelişmeleri riskin azalması olarak değerlendirdi. Ons altın fiyatı 1611 dolardan 1552 dolara kadar gerilerken, çeyrek altın 500 TL'den 480 TL'nin altına çekildi. Gram altın ise 292 TL'ye kadar düştü, haftayı 295 TL ile kapattı. Altın fiyatlarının bu hafta nasıl seyredeceği merak konusu. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 13 Ocak...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 09:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





