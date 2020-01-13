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ALTIN FİYATLARI düşüşte! Gram altın, tam altın, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları 13 Ocak Pazartesi gününe düşüşle başladı. Geride bıraktığımız hafta oldukça dalgalı bir süreç geçiren altın fiyatları İran- ABD geriliminin gölgesinde hareket etti. ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi suikast ile öldürmesi iki ülke arasında ipleri gerdi. İran, ABD'ye misilleme yaparak Irak'taki askeri üsleri vurdu. Savaş çıkacak beklentisi altın fiyatlarını rekor seviyelere yükseltti. Aynı günün akşamı ABD Başkanı donald Trump savaşı rafa kaldıran açıklamalarda bulundu. İran'dan da beklenilen savaş adımları gelmedi. Piyasalar bu gelişmeleri riskin azalması olarak değerlendirdi. Ons altın fiyatı 1611 dolardan 1552 dolara kadar gerilerken, çeyrek altın 500 TL'den 480 TL'nin altına çekildi. Gram altın ise 292 TL'ye kadar düştü, haftayı 295 TL ile kapattı. Altın fiyatlarının bu hafta nasıl seyredeceği merak konusu. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 13 Ocak...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 09:39
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ALTIN FİYATLARI düşüşte! Gram altın, tam altın, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
ALTIN FİYATLARI düşüşte! Gram altın, tam altın, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yine düşüşle başladı. Altın fiyatlarındaki düşüşün temelinde ABD-İran ilişkilerinin savaş boyutuna varmaması yatıyor. Küresel risk eşiği aBD-İran gerilimi sonrası tavan yapmıştı. Risk dönemlerindeki güvenli liman kaçışı gerçekleşti. Bu gelişmelerin ardından gram altın 303 TL'yi aşarak rekor kırdı. Çeyrek altın ise 500 TL'yi geçti. Altın ons fiyatı 1611 dolardan döndü. Riskin azalması ile gram altın 292 TL'ye çekildi. Haftayı ise 295 TL'den kapattı. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 13 Ocak...

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ALTIN FİYATLARI düşüşte! Gram altın, tam altın, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
ALTIN FİYATLARI düşüşte! Gram altın, tam altın, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

ALTIN BUGÜN SAKİN BİR GÜN GEÇİRECEK

Ons altın için kritik günler devam ediyor. ABD ile İran arasındaki söylemler bundan sonraki süreçte de ons altının seyri açısından yakından izlenmeli. Bugün için takvim sakin olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var. Bu süreçte ons altında temkinli seyrin sürmesini bekleyebiliriz.

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ALTIN FİYATLARI düşüşte! Gram altın, tam altın, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
ALTIN FİYATLARI düşüşte! Gram altın, tam altın, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Teknik Analiz: Ons altın için en yakın destek 1555$ olarak izleniyor. Bu desteğin altındaki kapanışlar altında satış baskısını tetikleyebilir. Buna karşın, yukarıda ise 1560$ direncini takip ediyoruz. Bu direncin üzerindeki ısrarcı seyri kazançlarını daha da genişletmesini destekleyebilir. Bu süreçte yatay ve temkinli kalmasını bekleyebiliriz. Haber akışlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.

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ALTIN FİYATLARI düşüşte! Gram altın, tam altın, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
ALTIN FİYATLARI düşüşte! Gram altın, tam altın, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI
294,96
295,07
%0,00

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ALTIN FİYATLARI düşüşte! Gram altın, tam altın, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
ALTIN FİYATLARI düşüşte! Gram altın, tam altın, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
293,61
293,65
%-0,41