Şehirlerin kaderini değiştirecek düzenleme! 1,5 milyon TL'ye kadar cezası var

Şehirlerin kaderini değiştirecek düzenlemeler Meclis'e geliyor, yükseklik serbestliği kalkıyor. TBMM'ye sunulacak kanun teklifiyle şehirlerin silüetini bozan yüksek yapı dönemi kapanacak. Her ilçe için çevresindeki diğer yapılara da bakılarak bir kat sınırı konulacak. Sınırları belediye meclisleri belirleyecek. İşte değişecek diğer önemli maddeler.

Giriş Tarihi: 13.01.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 08:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





