Şehirlerin kaderini değiştirecek düzenleme! 1,5 milyon TL'ye kadar cezası var Şehirlerin kaderini değiştirecek düzenlemeler Meclis'e geliyor, yükseklik serbestliği kalkıyor. TBMM'ye sunulacak kanun teklifiyle şehirlerin silüetini bozan yüksek yapı dönemi kapanacak. Her ilçe için çevresindeki diğer yapılara da bakılarak bir kat sınırı konulacak. Sınırları belediye meclisleri belirleyecek. İşte değişecek diğer önemli maddeler. Giriş Tarihi: 13.01.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 08:57
Uzun süredir gündemde olan yatay-dikey mimar tartışmasını kökünden çözecek bir kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuluyor. AK Partili Milletvekilleri tarafından hazırlanan teklif yasalaşırsa, yüksek yapılara sınır getirecek, kişiye özel plan değişikliği engelleyecek, kaçak yapılara geçit verilmeyecek ve rant vergisinin adil paylaşımını sağlayacak.
Saha çalışmaları sonrası tespit edilen sorunları çözmek için hareket geçtiklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, getirilecek yeni kanun ve yapılacak kanun değişiklikleriyle şehirlerin sağlıklı gelişimine önemli katlı sağlanacağına dikkat çekti. Bakan Kurum'un verdiği bilgilere göre teklifte öne çıkacak maddeler şöyle:
1- Yüksek yapıya sınır geliyor Başkan Erdoğan'ın da her fırsatta vurgu yaptığı yatay mimari imar planlarına da yansıyacak. Bundan sonra planlarda 'yükseklik serbest' tanımı yer alamayacak. Bugün geçerli olan bu madde ile inşaat yapan bir firma taban alanının düşük tutup hakkını yükseklikten yana kullanabiliyor.
Ancak kanun yasalaşınca çıkılacak kata firmalar karar veremeyecek. Yeni yerleşim alanlarında ortalama 5 kat sınırı planlanırken, mevcut yapı alanlarında ise geçmişte inşa edilmiş binaların ortalama yükseklikleri dikkate alınacak. Kar sınırlarını belediye meclisleri belirleyecek. 7 Temmuz 2021 tarihine kadar imar planlarının bu taslağa göre düzenlenmesi gerekecek, aksi takdirde ruhsat verilmeyecek.
2- Kişiye özel plan yok Parsel bazlı plan dönemi kapanacak, plan ada bazlı yapılacak. Kişi ya da kurumların talep ve çıkarlarına göre planlamanın önü kapanacak.