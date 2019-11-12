Asgari ücretle çalışan milyonlarca işçi var. İşçilerin sağlık ve emeklilik haklarının güvence altına alınması için her ay işveren tarafından devlete sigorta primi ödemesi yapılıyor. Ödemeler karşılığında işçi primini doldurduğunda, yaş şartını da yerine getirdiğinde emekli oluyor ve devletten maaş alıyor. SSK güvencesi ile çalışan işçinin işten çıkarıldığı durumlarda da hakları devlet tarafından güvence altına alınmış durumda... Bir işçi işten çıkarıldığında işveren tarafından kıdem tazminatı ödemesi yapılır. İşçi çalıştığı yıl çarpı brüt maaş sistemi üzerinden ödeme alır. Örneğin 6 yıl 3 bin TL brüt maaştan çalışan bir işçi 18 bin TL kıdem tazminatı ödemesi alır. Ayrıca ihbar tazminatı da işçinin hakları arasında yer alıyor. Devlet mobbinge ve negatif ayrımcılığa uğrayan işçi için ayrımcılık tazminatı hakkı da veriyor. Peki, kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı kimler alabilir? Kıdem tazminatı taban ve tavan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...