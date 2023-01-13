14 Ocak 2023, Cumartesi
5.000 - 6.000 - 7.000 - 8.000 TL maaş alanlar... Emekliye memura %57 ZAM! Refah payı, intibak, ek zam SIRALANDI! Tabloya bak maaşını öğren!
Memur ve emekli maaş zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye çıkarılmasına yönelik kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Ek zam oranı için yüzde 15'lik bir artışın masada olduğu belirtilirken, böylelikle memur ve emekli zammının yüzde 45'e çıkarılması amaçlanıyor. Öte yandan ek gösterge artışı, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? 5.000 - 6.000 - 7.000 - 8.000 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak?
Giriş Tarihi: 13.01.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 11:40
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