Kıdem tazminatı alarak askere gidenlere son dakika müjdesi! İşe alınmazlarsa bir tazminat daha alacaklar!

Askerlik, Türkiye'de zorunluluk esasına göre yapılıyor. 20 yaşına gelen her Türk genci, yasalarda belirtilen mazeretleri sunmadıkça TSK çatısı altında 6 ay görev yapıyor. Bedelli askerlik şartını yerine getirenler ise 1 ay kışlalarda kalıyor. Askerlik birçok insanın iş hayatında bölünmeye neden oluyor. Askerlik nedeniyle işten ayrılanlar kıdem tazminatını almaya hak kazanıyor. Görev süresi sona eren askerler, döndüklerinde aynı kurumda çalışmak için başvuruda bulunabilir. İşveren bu başvuruyu zorunlu olarak kabul etmek durumunda. Askerlik dönüşü 2 ay içerisinde yazılı dilekçe ile gerçekleşen iş başvurusu değerlendirilmez veya olumsuz yanıt verilirse işçiye 3 aylık tazminat ödemesi daha yapılması gerekiyor. İşte askerlik nedeniyle işten ayrılanları ilgilendiren o madde...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 11:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





