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Kıdem tazminatı alarak askere gidenlere son dakika müjdesi! İşe alınmazlarsa bir tazminat daha alacaklar!

Askerlik, Türkiye'de zorunluluk esasına göre yapılıyor. 20 yaşına gelen her Türk genci, yasalarda belirtilen mazeretleri sunmadıkça TSK çatısı altında 6 ay görev yapıyor. Bedelli askerlik şartını yerine getirenler ise 1 ay kışlalarda kalıyor. Askerlik birçok insanın iş hayatında bölünmeye neden oluyor. Askerlik nedeniyle işten ayrılanlar kıdem tazminatını almaya hak kazanıyor. Görev süresi sona eren askerler, döndüklerinde aynı kurumda çalışmak için başvuruda bulunabilir. İşveren bu başvuruyu zorunlu olarak kabul etmek durumunda. Askerlik dönüşü 2 ay içerisinde yazılı dilekçe ile gerçekleşen iş başvurusu değerlendirilmez veya olumsuz yanıt verilirse işçiye 3 aylık tazminat ödemesi daha yapılması gerekiyor. İşte askerlik nedeniyle işten ayrılanları ilgilendiren o madde...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 11:08
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Kıdem tazminatı alarak askere gidenlere son dakika müjdesi! İşe alınmazlarsa bir tazminat daha alacaklar!

Askerlik nedeniyle işinden ayrılanlar döndüklerinde yeniden iş aramak zorunda kalıyor. Birçok firma askerlik nedeniyle ayrılan elemanına döndüğünde iş imkanı sunuyor. Ancak istisna durumlar da gerçekleşebiliyor. İşten ayrılırken kıdem tazminatını alan asker adayları, görev sürelerini tamamladıklarında yeniden aynı iş yerinde çalışma şansını bulamadığında bir tazminat daha alabilir. İşveren, askerlik süresini tamamladıktan hemen sonra başvuran eski işçisini zorunlu olarak işe almalı. Boş pozisyon değerlendirmelerinin tamamında öncelik askerden dönen personelin oluyor. İşte detaylar...

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Kıdem tazminatı alarak askere gidenlere son dakika müjdesi! İşe alınmazlarsa bir tazminat daha alacaklar!

KIDEM TAZMİNATINI ALMIŞ OLMASI FARK ETMİYOR

4857 sayılı İş Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca, herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler, bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorunda. Askere giderken kıdem tazminatı alarak ya da almadan ayrılmış olmak fark etmiyor.

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Kıdem tazminatı alarak askere gidenlere son dakika müjdesi! İşe alınmazlarsa bir tazminat daha alacaklar!

İki aylık süre, hak düşürücü süre olduğundan, başvurunun ispatlanabilmesi için işverene yapılan talebin noter yoluyla iletilmesinde yarar bulunuyor. İşveren, başvuruda bulunan işçiyi eski işine ya da benzeri bir işe almak zorunda.

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Kıdem tazminatı alarak askere gidenlere son dakika müjdesi! İşe alınmazlarsa bir tazminat daha alacaklar!

Kanunda aranan bu şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat ödemek zorunda.

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Kıdem tazminatı alarak askere gidenlere son dakika müjdesi! İşe alınmazlarsa bir tazminat daha alacaklar!

Askere giderken kıdem tazminatınızı alarak ayrılmış olmanız, askerlik sonrası işe dönüş hakkını kullanmanıza engel teşkil etmez. İşveren işe dönüş talebinizi reddetti ise noter aracılığıyla üç aylık ücret tutarındaki tazminatınızı talep edebilirsiniz.