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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 23 Kasım ne kadar?

Altın fiyatları hafta sonu binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Haftanın son gününde toparlanma eğilimi gösteren altının gramı yeniden 270 TL'yi aştı. Gram altın 22 Kasım Cuma günü 0,40 oranında değerlendi. Çeyrek altın 445 TL'nin altındaki seyrini güçlenerek sürdürdü. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına dair görüşmelerde olumlu bir hava yakalanmıştı. Bu hava altın fiyatlarını düşürürken, HonKong'da yaşanan protestolara ABD'nin destek vermesi ortamı gerdi. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 23 Kasım ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 09:54
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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 23 Kasım ne kadar?

Altın fiyatları 22 Kasım'da yükselişe geçti. Haftayı pozitif değerle kapatan altın 270 TL'nin üstüne çıktı. Çeyrek altın ise 440 TL'nin üzerindeki seyrini korudu. Ons Altın ise değer kaybedişini dürdürerek 1462 dolar bandına geriledi. Hafta sonu altın alacaklar fiyatları araştırıyor. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 23 Kasım ne kadar? İşte altın fiyatları 23 Kasım...

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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 23 Kasım ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
270,49
270,70
%0,40

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  • 25
Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 23 Kasım ne kadar?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
268,59
268,63
%0,04

  • 4
  • 25
Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 23 Kasım ne kadar?

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.461,30
1.462,56
%-0,17

  • 5
  • 25
Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 23 Kasım ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
432,78
442,59
%0,40