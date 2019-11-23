Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 23 Kasım ne kadar?

Altın fiyatları hafta sonu binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Haftanın son gününde toparlanma eğilimi gösteren altının gramı yeniden 270 TL'yi aştı. Gram altın 22 Kasım Cuma günü 0,40 oranında değerlendi. Çeyrek altın 445 TL'nin altındaki seyrini güçlenerek sürdürdü. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına dair görüşmelerde olumlu bir hava yakalanmıştı. Bu hava altın fiyatlarını düşürürken, HonKong'da yaşanan protestolara ABD'nin destek vermesi ortamı gerdi. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 23 Kasım ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 09:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





