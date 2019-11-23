Ucuza erken emeklilik fırsatı! Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ücreti ne kadar?

Erken emeklilik için borçlanmalar büyük fırsatlar sunuyor. Doğum borçlanması ile 6 yıla kadar erken emeklilik mümkünken, askerlik borçlanması ile 18 aya kadar erken emekli olma imkanı bulunuyor. Borçlanma ile erken emekli olmak isteyenler toplu ödeme yaptıktan sonra emekli aylığını alabiliyor. Toplu ödeme SSK'nın o yıl belirlediği ücret çerçevesinde gerçekleşiyor. SSK'lı için ayrı, Bağ-Kurlu için ayrı şartlar bulunuyor. 31 Aralık'a kadar ödeme yapanlar daha uygun fiyata emeklilik elde edebilirken, Ocak ayından sonra ödeme yapacaklar daha fazla ücret ödeyecek. Ödemenin artmasının nedeni emekliye ve asggari ücrete yapılacak zam. Peki, doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ücreti ne kadar? İşte erken emeklilik için borçlanma formülünü uygulayacak olanların mutlaka bilmesi gereken detaylar...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 10:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





