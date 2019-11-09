Esnafa 2 bin 50 lira işsizlik maaşı! Sosyal güvenlik mevzuatımızda işverenleri olduğu kadar çalışanları da koruyan düzenlemeler bulunuyor. Bunlardan birisi de işsizlik maaşı. Ahilik Sandığı ile iş yerini kapatan esnafa ve şirket ortaklarına da işsizlik maaşı gelecek. Üstelik primlerin bir kısmını devlet karşılayacak. Giriş Tarihi: 09.11.2019 08:22 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 08:28
Sosyal güvenlik mevzuatımızda işverenleri olduğu kadar çalışanları da koruyan düzenlemeler bulunuyor. Bunlardan birisi de işsizlik maaşı. Çalışanlar belli şartları taşıdıklarında işsizlik maaşı alabiliyor. Bunun için son 3 yılda 600 gün prim ödemeleri gerekiyor.
Bunların dışında işten kendi istek ve kusuru dışında çıkartılmaları da isteniyor. SSK'lı çalışanların yararlandığı bu haktan Şimdi Bağ-Kur'lular da Ahilik Sandığı sistemi ile yararlanacak. Düzenleme 1 Ocak 2020'den itibaren devreye girecek.
NASIL PRİM ÖDENECEK? Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. Bu ödeme zorunlu olacak.
Mevcut prime esas kazanç alt sınırına göre, yani şu anda uygulanan 2.558,40 TL'lik brüt asgari ücrete göre esnaftan aylık en az 51.17 lira kesinti yapılacak.
Devlet de bunun üzerine 25.59 lira verecek. Böylece toplamda 76 lira 76 kuruşluk bir prim ödemesi sandıkta birikmeye başlayacak. Ancak uygulama 1 Ocak'ta başlayacağı ve 2020'de asgari ücret artacağı için bu rakamlar değişecek.