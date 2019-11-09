Esnafa 2 bin 50 lira işsizlik maaşı!

Sosyal güvenlik mevzuatımızda işverenleri olduğu kadar çalışanları da koruyan düzenlemeler bulunuyor. Bunlardan birisi de işsizlik maaşı. Ahilik Sandığı ile iş yerini kapatan esnafa ve şirket ortaklarına da işsizlik maaşı gelecek. Üstelik primlerin bir kısmını devlet karşılayacak.

Giriş Tarihi: 09.11.2019 08:22 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 08:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





