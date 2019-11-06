Altın fiyatları 6 Kasım son durum: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Güncel altın fiyatları
Altın fiyatları 6 Kasım'da yükselişe geçti. İki gündür düşüş eğiliminde olan altının gram fiyatı 275 TL'ye kadar geriledi. Ons Altın değeri kritik olarak gösterilen 1500 dolar seviyesinin altına çekildi. 1485 dolara kadar gerileyen Ons Altın bugün, 0,04 oranında değerlendi. Altındaki sert düşüş vatandaşların dikkatini çekerken, gelişmeler ve uzman yorumları yakından takip ediliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 06.11.2019 09:30Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 09:38