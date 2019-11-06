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Altın fiyatları 6 Kasım son durum: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 6 Kasım'da yükselişe geçti. İki gündür düşüş eğiliminde olan altının gram fiyatı 275 TL'ye kadar geriledi. Ons Altın değeri kritik olarak gösterilen 1500 dolar seviyesinin altına çekildi. 1485 dolara kadar gerileyen Ons Altın bugün, 0,04 oranında değerlendi. Altındaki sert düşüş vatandaşların dikkatini çekerken, gelişmeler ve uzman yorumları yakından takip ediliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 06.11.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 09:38
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Altın fiyatları 6 Kasım son durum: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Güncel altın fiyatları
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Altın fiyatları 6 Kasım son durum: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Ons Altın'ın haftanın ikinci işlem gününde 1510-1497 seviyeleri arasında hareket ettiği izlendi. ABD'de hafta başında hisse senetlerinin rekor seviyelere yükseldiği görülmüştü. Bugün ise ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına yönelik Çin Başkan Xi Jinping'in masaya oturmadan önce ABD'nin 360 milyar dolar değerindeki ek gümrük vergilerini geri çekmesini istemesinin ardından ABD'li yetkililerin giyim kuşam dahil 112 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan gümrük tarifesini kaldırmayı değerlendirdiği yönündeki haberler ile güvenli varlık taleplerinde azalmalar izlendi. Gün sonunda, ABD on yıllıklarındaki yükseliş ile birlikte Ons Altın'ın kayıplarını haftanın üçüncü işlem gününe hızlandırdığı izlendi.

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Altın fiyatları 6 Kasım son durum: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Güncel altın fiyatları

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1484 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek satışlar ile Ons Altın'ın aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1475, 1466 ve 1456 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1493, 1502 ve 1512 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

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Altın fiyatları 6 Kasım son durum: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Güncel altın fiyatları

6 KASIM ALTIN FİYATLARI

GREMSE ALTIN FİYATI
4.409,86
4.509,77
%0,00

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Altın fiyatları 6 Kasım son durum: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Güncel altın fiyatları

BEŞLİ ALTIN FİYATI
8.929,96
9.102,29
%0,00