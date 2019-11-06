Altın fiyatları 6 Kasım son durum: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Güncel altın fiyatları

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1484 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek satışlar ile Ons Altın'ın aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1475, 1466 ve 1456 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1493, 1502 ve 1512 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.