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SSK emeklisine en az 2.088 TL! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli Ocak zammını bekliyor. Yüzde 5.31 çıkan 4 aylık enflasyona göre maaşlar şekillendi. Ocak'ta en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 88, esnafta bin 764 liraya çıkacak. Kasım ve Aralık verisine göre bu tutarlar artacak. Peki, emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 06.11.2019 04:34 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 08:02
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SSK emeklisine en az 2.088 TL! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin gözü kulağı Ocak zammında. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyecek.

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SSK emeklisine en az 2.088 TL! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Bunun 4 aylık bölümünün verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 5.31 çıktı.

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SSK emeklisine en az 2.088 TL! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.31 oldu.

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SSK emeklisine en az 2.088 TL! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Kasım ve Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.

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SSK emeklisine en az 2.088 TL! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

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