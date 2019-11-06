SSK emeklisine en az 2.088 TL! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli Ocak zammını bekliyor. Yüzde 5.31 çıkan 4 aylık enflasyona göre maaşlar şekillendi. Ocak'ta en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 88, esnafta bin 764 liraya çıkacak. Kasım ve Aralık verisine göre bu tutarlar artacak. Peki, emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 06.11.2019 04:34 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 08:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





