Emlak vergisi ödeyecekler dikkat Kimler emlak vergisinden muaf olabilir? ! Emlak vergisi 2.taksidi ne zaman ödenecek?

Aranılan emlak vergisi muafiyeti şartları şöyle:

Söz konusu konutun 200 metrekareden daha küçük olması ve bu haktan yararlanacak olan konut sahibinin kendi adına kayıtlı başka bir taşınmazı bulunmaması kaydı ile hiçbir geliri olmayan kişiler, ev hanımları, şehit yakınları, gaziler ve emekliler.