Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır? 2020 Mayıs ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından bugün açıklandı. Enflasyon verileri ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, haziran ayı kira artış oranı oldu. Bu ay sözleşmesi bitecek olan kiracılar ile ev sahiplerinin yakından araştırdığı kira artış oranı ile ilgili merak edilenleri yazımızdan öğrenebilirsiniz. Geçtiğimiz ay yüzde 12,66 zam oranı uygulanmıştı. Peki, Haziran ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Haziran ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...