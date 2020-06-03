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Haziran ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Haziran ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon verilerini yakından takip eden vatandaşlar bir yandan da kira artış oranı ile ilgili detayları araştırıyor. Enflasyon ile birlikte Haziran ayında kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Bu ayın kira zammı ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, Haziran ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Haziran ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.06.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 10:08
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