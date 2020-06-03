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Haberler Galeri Haziran ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Haziran ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Haziran ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Haziran ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon verilerini yakından takip eden vatandaşlar bir yandan da kira artış oranı ile ilgili detayları araştırıyor. Enflasyon ile birlikte Haziran ayında kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Bu ayın kira zammı ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, Haziran ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Haziran ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 10:08
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Haziran ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Haziran ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır? 2020 Mayıs ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından bugün açıklandı. Enflasyon verileri ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, haziran ayı kira artış oranı oldu. Bu ay sözleşmesi bitecek olan kiracılar ile ev sahiplerinin yakından araştırdığı kira artış oranı ile ilgili merak edilenleri yazımızdan öğrenebilirsiniz. Geçtiğimiz ay yüzde 12,66 zam oranı uygulanmıştı. Peki, Haziran ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Haziran ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

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Haziran ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Haziran ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.

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Haziran ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Haziran ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

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Haziran ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Haziran ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,33 artış gerçekleşti.

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Haziran ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Haziran ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,94 artış gerçekleşti.