Ekonomistlerin enflasyon hesaplamalarına göre 6 aylık zam oranı yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında değişecek. Yıl sonu enflasyon tahminleri arasından en çok telaffuz edilen yüzde 28 oranı. 2026 yıl sonunda enflasyonun yüzde 28 gelmesi halinde maaş zamlarına yansıtılacak oran SSK, Bağkur emeklisi için yüzde 8,70 olacak.

Bu hesabın gerçekleşmesi halinde en düşük emekli aylığı 2 bin 49 lira artışla 25 bin 601 liraya yükselecek. Memur emeklisi yüzde 6,67 olacak. Böylelikle en düşük memur emeklisi maaşı 33 bin 631 lira şeklinde hesaplanacak.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,6 seviyesine ulaşması halinde maaş hesapları değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı % 10,06'ya çıkacak. Böylece en düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı 25 bin 921 lira olacak.

REFAH PAYI MASADA

Emekliler için yapılacak düzenlemelerde refah payı ve seyyanen zam gündeme geldi. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, Ocak artışının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 olması hesaplanıyor. Bunun üzerine eklenecek refah payının da 10-20 puan aralığında olması tahmin ediliyor. A Haber'de yer alan habere göre, seyyanen zammın 10 bin ya da 15 bin lira yapılması üzerinden duruluyor.