Emekliye refah payı hesabı: Yeni maaş hesapları sil baştan!
Emekli zammı için 4. kritik veri yarın saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından emekli maaşı zamları için belirlenecek rakam büyük oranda ortaya çıkacak. 3 aylık enflasyon verisine göre SSK, Bağkur emeklisinin alacağı zam yüzde 5,57 olarak kesinleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler için yeni bir düzenleme yapılacağına dair sinyaller vermesi akıllara refah payını getirdi. Enflasyon artışına yüzde 10-yüzde 20 arasında bir refah payının eklenmesi beklentiler arasında… İşte detaylar…
EMEKLİ HESABINDA GÖZLER EKİM ENFLASYONUNDA
Ocak 2027 emekli zammı için pek çok tahmin ve hesaplama yapıldı. Şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisine göre SSK, Bağkur emeklisinin alacağı zam oranı belli oldu. Emekliler için yeni düzenlemelerin yapılması beklenirken enflasyon oranlarına göre gelecek yıl emekliye uygulanacak zam oranına yönelik hesaplar yavaş yavaş şekilleniyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar…
REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM GÜNDEMDE
Emekliler için toplam enflasyon temmuz ayında 2026 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 17,76 oldu. Maaşlara yansıtılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira olarak hesaplandı.
Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 6,52 artışla birlikte, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 13,52 artış yapıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) salı günü saat 10:00'da aylık ve yıllık enflasyon verilerini açıklayacak. Böylelikle emekli ve memur maaşlarına yansıtılacak zam oranına ilişkin dördüncü veri ortaya çıkmış olacak. Şu ana kadar maaşlara yansıtılacak enflasyon oranı yüzde 5,57 oldu.
AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayına ilişkin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişiklik gösterdi.