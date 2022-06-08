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Türkiye’nin drone avcısı: Şahin! Römork üzerine entegre edildi

Son dakika haberine göre: ASELSAN'ın drone tehditlerine karşı geliştirdiği Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi, güvenlik güçlerinin envanterine girmeye hazırlanıyor. 40 milimetre bomba atardan gönderilen yüksek hızlı akıllı mühimmatla hedeflerini etkisiz hale getiren Şahin, bir römork üzerine entegre edildi.

Giriş Tarihi: 08.06.2022 14:30 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 15:48
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Türkiye’nin drone avcısı: Şahin! Römork üzerine entegre edildi

ASELSAN tarafından geliştirilen Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi'nin düşürdüğü dronlar platformun üzerine işlendi. Geliştirme çalışmaları tamamlanan Şahin'in yakın zamanda güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması bekleniyor.

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Türkiye’nin drone avcısı: Şahin! Römork üzerine entegre edildi

ASELSAN, EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında, güvenlik güçlerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirdiği ürünleri sergiledi.

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Türkiye’nin drone avcısı: Şahin! Römork üzerine entegre edildi

Son dönemde dronlar kullanılarak yapılan saldırılara karşı çözümler geliştiren ASELSAN, bunlardan biri olan Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi'ni EFES-2022 Tatbikatı'nda tanıttı.

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Türkiye’nin drone avcısı: Şahin! Römork üzerine entegre edildi

Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi'nin geliştirme sürecinde etkisiz hale getirdiği ikisi döner kanat, biri sabit kanatlı üç tipteki mini ve mikro İHA'nın sembolleri silah kulesinin üzerine işlendi.

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Türkiye’nin drone avcısı: Şahin! Römork üzerine entegre edildi

Benzer uygulamanın örnekleri düşman uçağını düşüren avcı uçaklarına, o ülkenin bayrağının işlenmesi şeklinde gerçekleştiriliyor.