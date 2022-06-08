08 Haziran 2022, Çarşamba
Türkiye’nin drone avcısı: Şahin! Römork üzerine entegre edildi
Son dakika haberine göre: ASELSAN'ın drone tehditlerine karşı geliştirdiği Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi, güvenlik güçlerinin envanterine girmeye hazırlanıyor. 40 milimetre bomba atardan gönderilen yüksek hızlı akıllı mühimmatla hedeflerini etkisiz hale getiren Şahin, bir römork üzerine entegre edildi.
Giriş Tarihi: 08.06.2022 14:30 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 15:48
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