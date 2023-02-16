HaberlerGaleri10 İLDE TOKİ BAŞLIYOR! Fay HATTI DETAYI! TOKİ evleri deprem bölgelerinde nasıl inşa edilecek? Özellikleri neler? 3+1, 2+1... Hatay, Şanlıurfa, Maraş, Gaziantep...
10 İLDE TOKİ BAŞLIYOR! Fay HATTI DETAYI! TOKİ evleri deprem bölgelerinde nasıl inşa edilecek? Özellikleri neler? 3+1, 2+1... Hatay, Şanlıurfa, Maraş, Gaziantep...
Türkiye 9 saatlik arayla 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük depremle sarsıldı. 10 ilde büyük yıkıma yol açan asrın felaketinin ardından sapasağlam kalan TOKİ evleri tam not aldı. Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde 1 yıl içerisinde TOKİ konutları inşa edilecek. Peki deprem bölgesinde inşa edilecek TOKİ konutlarının özellikleri nasıl olacak? Metrekaresi ve oda salon sayısı kaç olacak?