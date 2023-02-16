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Haberler Galeri 10 İLDE TOKİ BAŞLIYOR! Fay HATTI DETAYI! TOKİ evleri deprem bölgelerinde nasıl inşa edilecek? Özellikleri neler? 3+1, 2+1... Hatay, Şanlıurfa, Maraş, Gaziantep...

10 İLDE TOKİ BAŞLIYOR! Fay HATTI DETAYI! TOKİ evleri deprem bölgelerinde nasıl inşa edilecek? Özellikleri neler? 3+1, 2+1... Hatay, Şanlıurfa, Maraş, Gaziantep...

Türkiye 9 saatlik arayla 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük depremle sarsıldı. 10 ilde büyük yıkıma yol açan asrın felaketinin ardından sapasağlam kalan TOKİ evleri tam not aldı. Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde 1 yıl içerisinde TOKİ konutları inşa edilecek. Peki deprem bölgesinde inşa edilecek TOKİ konutlarının özellikleri nasıl olacak? Metrekaresi ve oda salon sayısı kaç olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2023 11:57
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10 İLDE TOKİ BAŞLIYOR! Fay HATTI DETAYI! TOKİ evleri deprem bölgelerinde nasıl inşa edilecek? Özellikleri neler? 3+1, 2+1... Hatay, Şanlıurfa, Maraş, Gaziantep...

Deprem bölgelerinde inşa edilecek olan TOKİ konutlarının özelliklerine dair detaylar araştırılmaya başlandı. Asrın felaketinin ardından depremzede vatandaşların mağduriyetlerinin kısa sürede giderilmesi için TOKİ konut inşaatları 1 Mart'ta başlayacak. Peki metrekaresi ve oda salon sayısı kaç olacak? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 İLDE TOKİ BAŞLIYOR! Fay HATTI DETAYI! TOKİ evleri deprem bölgelerinde nasıl inşa edilecek? Özellikleri neler? 3+1, 2+1... Hatay, Şanlıurfa, Maraş, Gaziantep...

NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle mart ayı başında ilk inşaatlara başlanacağını belirten evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şunları söyledi:

"İlk etapta 30 bin konutu şu an projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip de vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız."

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10 İLDE TOKİ BAŞLIYOR! Fay HATTI DETAYI! TOKİ evleri deprem bölgelerinde nasıl inşa edilecek? Özellikleri neler? 3+1, 2+1... Hatay, Şanlıurfa, Maraş, Gaziantep...

METREKARESİ ODA SAYISI KAÇ OLACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle mart ayı başında ilk inşaatlara başlanacağını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi: "105 metrekare 3+1 daireler yapacağız.

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10 İLDE TOKİ BAŞLIYOR! Fay HATTI DETAYI! TOKİ evleri deprem bölgelerinde nasıl inşa edilecek? Özellikleri neler? 3+1, 2+1... Hatay, Şanlıurfa, Maraş, Gaziantep...

FAY HATTI MESAFESİ DİKKATE ALINACAK

Burada şehrin büyüme öngörüsünü dikkate almak suretiyle zemini, fay hattına mesafesini dikkate almak suretiyle yerleşim yerlerini belirliyoruz. Burada ayrıntılı jeolojik etütler yapmak suretiyle de burada inşa faaliyetlerine başlayacağız.

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10 İLDE TOKİ BAŞLIYOR! Fay HATTI DETAYI! TOKİ evleri deprem bölgelerinde nasıl inşa edilecek? Özellikleri neler? 3+1, 2+1... Hatay, Şanlıurfa, Maraş, Gaziantep...

BİR YIL İÇERİSİNDE TESLİM

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi inşallah bir yıl içerisinde daha önce Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de nasıl teslim ettiysek, bu bölgede de eş zamanlı olarak bütün birimlerimiz şu an bu konuya odaklandı.