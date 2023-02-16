10 İLDE TOKİ BAŞLIYOR! Fay HATTI DETAYI! TOKİ evleri deprem bölgelerinde nasıl inşa edilecek? Özellikleri neler? 3+1, 2+1... Hatay, Şanlıurfa, Maraş, Gaziantep...

BİR YIL İÇERİSİNDE TESLİM

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi inşallah bir yıl içerisinde daha önce Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de nasıl teslim ettiysek, bu bölgede de eş zamanlı olarak bütün birimlerimiz şu an bu konuya odaklandı.