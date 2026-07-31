Altın almak için doğru zaman mı? Uzmanı A Haber'de yatırımcıları uyardı: "Altındaki düşüş kalıcı değil!"

Altın fiyatları, güçlü alımların etkisiyle son 5 ayın ilk aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanırken, temmuz ayında petrol fiyatlarında da yüzde 20'lik dikkat çekici bir artış yaşandı. Orta Doğu'daki savaş gerilimi ve merkez bankalarının hamleleri piyasaları hareketlendirirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında piyasanın nabzını tuttu. Memiş, hem yatırımcılar hem de düğün yapmayı planlayanlar için dikkat çeken rakamlar ve kritik tarihlere işaret etti.

Altın fiyatları, güçlü alımların etkisiyle son 5 ayın ilk aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanırken, petrol fiyatları da temmuz ayında yüzde 20 yükseldi. ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI? Piyasalardaki son gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve petrol cephesindeki hareketliliği analiz ederek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

PETROL VE ONS ALTINDA HAREKETLİ SEYİR Temmuz ayının son işlem gününde piyasaları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Evet, temmuz ayının son işlem günündeyiz. Temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,5 civarında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü petrol tarafında da bu ateşkes anlaşmasıyla birlikte 72 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ateşkes bozuldu, tekrar 80 dolar seviyesinin üzerine ataklar gördük. Ons altın da dalgalı bir seyirde süreci tamamlıyor. Yine 4.000 dolar seviyesinin üzerinde. Bu hafta 4.000-4.100 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

SAVAŞ GERİLİMİ ALTINDAKİ BASKIYI ARTIRIYOR



Merkez bankalarının fiziki taleplerine ve jeopolitik risklere dikkat çeken İslam Memiş, "Tabii altın tarafında merkez bankalarının fiziki alımları da temmuz ayında çok etkili oldu. Yine başta Çin olmak üzere birçok merkez bankası rezervlerini artırdı. Ancak ons altın tarafında özellikle yükselişler başladı mı sorusunun cevabı için henüz erken. Çünkü yine konu başlığımız Orta Doğu'daki savaş gerilimi. Amerika-İran gerilimi devam ettikçe, bu çatışmalar sürdükçe, silahlar susmadıkça altın tarafındaki baskının devamını bekleyebiliriz." sözlerini aktardı.

EYLÜL AYINA KADAR KRİTİK EŞİK: 4.200 DOLAR Siyasetin piyasalar üzerindeki etkisini ve teknik seviyeleri yorumlayan Memiş, "Trump'ın söylemleri de piyasaları etkilemeye devam ediyor. Her gün farklı açıklamalar yapıyor. Altın tarafı biraz daha baskılanacak gibi duruyor. En azından eylül ayına kadar bu baskının devamını bekliyoruz. Özellikle ons altın tarafında 4.000-4.200 dolar aralığı önemli. Eğer 4.200 dolar yukarı yönlü kırılırsa bu sefer teknik olarak 4.200-4.400 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.