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Altın almak için doğru zaman mı? Uzmanı A Haber'de yatırımcıları uyardı: "Altındaki düşüş kalıcı değil!"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altın fiyatları, güçlü alımların etkisiyle son 5 ayın ilk aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanırken, temmuz ayında petrol fiyatlarında da yüzde 20'lik dikkat çekici bir artış yaşandı. Orta Doğu'daki savaş gerilimi ve merkez bankalarının hamleleri piyasaları hareketlendirirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında piyasanın nabzını tuttu. Memiş, hem yatırımcılar hem de düğün yapmayı planlayanlar için dikkat çeken rakamlar ve kritik tarihlere işaret etti.

Altın almak için doğru zaman mı? Uzmanı A Haber'de yatırımcıları uyardı: "Altındaki düşüş kalıcı değil!" 1

Altın fiyatları, güçlü alımların etkisiyle son 5 ayın ilk aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanırken, petrol fiyatları da temmuz ayında yüzde 20 yükseldi.

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Piyasalardaki son gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve petrol cephesindeki hareketliliği analiz ederek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Altın almak için doğru zaman mı? Uzmanı A Haber'de yatırımcıları uyardı: "Altındaki düşüş kalıcı değil!" 2

PETROL VE ONS ALTINDA HAREKETLİ SEYİR

Temmuz ayının son işlem gününde piyasaları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Evet, temmuz ayının son işlem günündeyiz. Temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,5 civarında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü petrol tarafında da bu ateşkes anlaşmasıyla birlikte 72 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ateşkes bozuldu, tekrar 80 dolar seviyesinin üzerine ataklar gördük. Ons altın da dalgalı bir seyirde süreci tamamlıyor. Yine 4.000 dolar seviyesinin üzerinde. Bu hafta 4.000-4.100 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Altın almak için doğru zaman mı? Uzmanı A Haber'de yatırımcıları uyardı: "Altındaki düşüş kalıcı değil!" 3

SAVAŞ GERİLİMİ ALTINDAKİ BASKIYI ARTIRIYOR

Merkez bankalarının fiziki taleplerine ve jeopolitik risklere dikkat çeken İslam Memiş, "Tabii altın tarafında merkez bankalarının fiziki alımları da temmuz ayında çok etkili oldu. Yine başta Çin olmak üzere birçok merkez bankası rezervlerini artırdı. Ancak ons altın tarafında özellikle yükselişler başladı mı sorusunun cevabı için henüz erken. Çünkü yine konu başlığımız Orta Doğu'daki savaş gerilimi. Amerika-İran gerilimi devam ettikçe, bu çatışmalar sürdükçe, silahlar susmadıkça altın tarafındaki baskının devamını bekleyebiliriz." sözlerini aktardı.

Altın almak için doğru zaman mı? Uzmanı A Haber'de yatırımcıları uyardı: "Altındaki düşüş kalıcı değil!" 4

EYLÜL AYINA KADAR KRİTİK EŞİK: 4.200 DOLAR

Siyasetin piyasalar üzerindeki etkisini ve teknik seviyeleri yorumlayan Memiş, "Trump'ın söylemleri de piyasaları etkilemeye devam ediyor. Her gün farklı açıklamalar yapıyor. Altın tarafı biraz daha baskılanacak gibi duruyor. En azından eylül ayına kadar bu baskının devamını bekliyoruz. Özellikle ons altın tarafında 4.000-4.200 dolar aralığı önemli. Eğer 4.200 dolar yukarı yönlü kırılırsa bu sefer teknik olarak 4.200-4.400 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Altın almak için doğru zaman mı? Uzmanı A Haber'de yatırımcıları uyardı: "Altındaki düşüş kalıcı değil!" 5

ALTIN ALMAK İSTEYENLER DİKKAT: TREN KAÇTI MI?

Programda sunucunun, "Efendim, altın almak isteyen ama bugüne kadar bekleyenler için hâlâ cazip bir fırsat var mı, yoksa tren kaçtı mı?" sorusu üzerine İslam Memiş, "Şimdi bunu şöyle değerlendiriyoruz: Her ne kadar savaş nedeniyle bu baskı altında kalsa da altın tarafında merkez bankalarının taleplerinin devam ediyor olması, küresel ekonomilerde enflasyonun tekrar artıyor olması gibi birçok neden altın tarafını orta ve uzun vadede yükseltir." yanıtını verdi.

Altın almak için doğru zaman mı? Uzmanı A Haber'de yatırımcıları uyardı: "Altındaki düşüş kalıcı değil!" 6

ALTIN ALMAK İSTEYENLER DİKKAT: TREN KAÇTI MI?

Altın almak için bekleyen yatırımcıların hâlâ fırsatı olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan İslam Memiş, "Her ne kadar savaş nedeniyle baskı altında kalsa da merkez bankalarının talepleri ve küresel enflasyondaki artış, altını orta ve uzun vadede yükseltecektir." dedi.

Altın almak için doğru zaman mı? Uzmanı A Haber'de yatırımcıları uyardı: "Altındaki düşüş kalıcı değil!" 7

DÜĞÜN YAPACAKLARA VE BORCU OLANLARA UYARI

Piyasanın gelecek projeksiyonunu çizen İslam Memiş, "Yani yıllık bazda zaten altın getirisini ocak ayında verdi. Yani 5.600 doları gördük, 8.157 lira seviyesini gördük. Zaten yıllık getiriyi erken verdi. Bundan sonraki süreçlerde tekrar özellikle enflasyon ve merkez bankalarının faiz kararını fiyatlayan bir altın piyasası karşımızda olabilir. Biz özellikle düğün yapacak ve altın borcu olanlara bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını, özellikle tekrar yukarı yönlü hareketlerde bir bahane aradığını tekrar hatırlatmak isteriz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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