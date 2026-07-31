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ÖTV'de yeni dönem: Binek otomobillerde alt sınır uygulanacak! Sistem nasıl işleyecek?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Binek araçlarda ÖTV hesaplama sisteminde değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlemeye göre, vergi oranına göre hesaplanan ÖTV tutarı belirlenen asgari maktu verginin altında kalırsa, sadece asgari maktu vergi tahsil edilecek. Hesaplanan vergi bunun üzerinde çıkarsa mevcut sistem uygulanmaya devam edecek.

ÖTV'de yeni dönem: Binek otomobillerde alt sınır uygulanacak! Sistem nasıl işleyecek? 1

Binek otomobiller ve insan taşımak amacıyla üretilen diğer motorlu taşıtların ÖTV sisteminde yeni bir uygulamaya geçiliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla, bu araçlar için asgari maktu vergi uygulaması getirildi.

ASGARİ MAKTU VERGİ NEDİR?

Asgari maktu vergi, hesaplanan verginin belirlenen alt sınırın altına düşmesi halinde uygulanacak en düşük vergi tutarını ifade eder.

ÖTV'de yeni dönem: Binek otomobillerde alt sınır uygulanacak! Sistem nasıl işleyecek? 2

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yeni sistemde ÖTV, bugünkü gibi motor hacmi, motor gücü, emisyon, menzil ve matrah gibi kriterlere göre hesaplanmaya devam edecek.

ÖTV'de yeni dönem: Binek otomobillerde alt sınır uygulanacak! Sistem nasıl işleyecek? 3

ASGARİ TUTARIN ALTINDA KALIRSA DEVREYE GİRECEK

Ancak hesaplanan vergi belirlenen asgari tutarın altında kalırsa, bu kez asgari maktu vergi tahsil edilecek. Hesaplanan vergi daha yüksek çıkarsa mevcut uygulama değişmeden sürecek.

ÖTV'de yeni dönem: Binek otomobillerde alt sınır uygulanacak! Sistem nasıl işleyecek? 4

OTOMOBİLLER İÇİN ALT SINIR 100 BİN LİRA

Düzenlemeyle binek otomobiller ve aynı kapsamdaki diğer taşıtlar için asgari maktu vergi tutarı 100 bin lira olarak belirlendi. Elektrik motor gücü 4 kilovat ve üzerindeki bazı üç ve dört tekerlekli (L sınıfı) motorlu araçlarda ise bu tutar 30 bin lira olacak.

ÖTV'de yeni dönem: Binek otomobillerde alt sınır uygulanacak! Sistem nasıl işleyecek? 5

HANGİ ARAÇLAR KAPSAM DIŞINDA?

  • Elektrik motor gücü 4 kilovatın altında kalan (L) sınıfı araçlar
  • İçten yanmalı motora sahip bu sınıftaki araçlar,
  • İki tekerlekli motosikletler ile tarım ve ormancılıkta kullanılan (T) sınıfı traktörler
  • Bu sınıftaki ATV'ler yeni uygulamadan muaf tutuldu.
ÖTV'de yeni dönem: Binek otomobillerde alt sınır uygulanacak! Sistem nasıl işleyecek? 6

ARAÇ FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, halen satışı yapılan araçlarda hesaplanan ÖTV tutarlarının belirlenen asgari sınırların üzerinde kaldığını belirtti. Bu nedenle düzenlemenin mevcut araç fiyatları veya ödenen vergi tutarı üzerinde doğrudan bir değişiklik oluşturmasının öngörülmediği ifade edildi.

ÖTV'de yeni dönem: Binek otomobillerde alt sınır uygulanacak! Sistem nasıl işleyecek? 7

CUMHURBAŞKANINA YETKİ VERİLDİ

Kanunla Cumhurbaşkanına, belirlenen maktu vergi tutarlarını veya yeniden değerleme oranıyla artırılmış tutarları yasal sınırlar içinde 10 katına kadar artırma ya da sıfıra kadar indirme yetkisi de tanındı.

ÖTV'de yeni dönem: Binek otomobillerde alt sınır uygulanacak! Sistem nasıl işleyecek? 8

DÜZENLEMENİN GEREKÇESİ

Uygulama, düzenlemenin gerekçe hükümlerine göre, cari dönemde vergi artışı oluşturmak amacıyla değil, ilerleyen süreçte yaşanabilecek sektörel ve ticari değişimlere karşı idari kararların hızlı alınabilmesi için tasarlandı.

Uygulama, piyasadaki olası rekabet eşitsizliklerine ve fiyatlama yapısını bozucu gelişmelere karşı müdahale aracı olarak mevzuata eklendi.

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