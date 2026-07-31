ÖTV'de yeni dönem: Binek otomobillerde alt sınır uygulanacak! Sistem nasıl işleyecek?
Binek araçlarda ÖTV hesaplama sisteminde değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlemeye göre, vergi oranına göre hesaplanan ÖTV tutarı belirlenen asgari maktu verginin altında kalırsa, sadece asgari maktu vergi tahsil edilecek. Hesaplanan vergi bunun üzerinde çıkarsa mevcut sistem uygulanmaya devam edecek.
Binek otomobiller ve insan taşımak amacıyla üretilen diğer motorlu taşıtların ÖTV sisteminde yeni bir uygulamaya geçiliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla, bu araçlar için asgari maktu vergi uygulaması getirildi.
ASGARİ MAKTU VERGİ NEDİR?
Asgari maktu vergi, hesaplanan verginin belirlenen alt sınırın altına düşmesi halinde uygulanacak en düşük vergi tutarını ifade eder.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yeni sistemde ÖTV, bugünkü gibi motor hacmi, motor gücü, emisyon, menzil ve matrah gibi kriterlere göre hesaplanmaya devam edecek.
ASGARİ TUTARIN ALTINDA KALIRSA DEVREYE GİRECEK
Ancak hesaplanan vergi belirlenen asgari tutarın altında kalırsa, bu kez asgari maktu vergi tahsil edilecek. Hesaplanan vergi daha yüksek çıkarsa mevcut uygulama değişmeden sürecek.
OTOMOBİLLER İÇİN ALT SINIR 100 BİN LİRA
Düzenlemeyle binek otomobiller ve aynı kapsamdaki diğer taşıtlar için asgari maktu vergi tutarı 100 bin lira olarak belirlendi. Elektrik motor gücü 4 kilovat ve üzerindeki bazı üç ve dört tekerlekli (L sınıfı) motorlu araçlarda ise bu tutar 30 bin lira olacak.
HANGİ ARAÇLAR KAPSAM DIŞINDA?
- Elektrik motor gücü 4 kilovatın altında kalan (L) sınıfı araçlar
- İçten yanmalı motora sahip bu sınıftaki araçlar,
- İki tekerlekli motosikletler ile tarım ve ormancılıkta kullanılan (T) sınıfı traktörler
- Bu sınıftaki ATV'ler yeni uygulamadan muaf tutuldu.