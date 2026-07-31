OTOMOBİLLER İÇİN ALT SINIR 100 BİN LİRA

Düzenlemeyle binek otomobiller ve aynı kapsamdaki diğer taşıtlar için asgari maktu vergi tutarı 100 bin lira olarak belirlendi. Elektrik motor gücü 4 kilovat ve üzerindeki bazı üç ve dört tekerlekli (L sınıfı) motorlu araçlarda ise bu tutar 30 bin lira olacak.